Bursa iş dünyası salgın bitince işlerin hızla açılacağı görüşünde

24 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) – MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve BATISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er, Merkez Bankası tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanım oranındaki azalmanın ve ekonomik kayıpların en kısa sürede telafi edileceğini söyledi. MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “Kabul etmeliyiz ki bütün dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi yüzünden global anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Avrupa’daki pek çok ülkeye baktığımızda sağlık alanında ve ekonomik yönden ciddi sıkıntı içindeler. Ülkemizde zamanında alınmış isabetli tedbirler sayesinde hem salgının seyri hem de ekonominin işleyişinde büyük sıkıntılar yaşanmıyor. Son birkaç hafta üretime verilen aralar nedeniyle yaşanan kayıpların da en kısa sürede telafi edileceğini söyleyebilirim” dedi. BATISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er ise, “Koronavirüs tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiledi. Alınan tedbirler sayesinde bu sıkıntılı dönemi en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Bu arada tedbirler kapsamında üretime verilen araların en kısa zamanda telafi edileceği, ekonomik potansiyelimiz, girişimcilerimizin kabiliyetleri sayesinde üretimin, kapasite kullanımının yeniden artacağı düşüncesindeyim” değerlendirmesinde bulundu.