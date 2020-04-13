Bursa iş dünyası sanayi üretim endeksini değerlendirdi

13 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Yıla iyi başlayan ve ocak ayında yüzde 7,9 artış gösteren sanayi üretimi, şubat ayında da artışını sürdürdü. Mart ayıyla birlikte koronavirüsün etkisini göstereceği beklenilmesine rağmen, Bursa iş dünyası gelecekten umutlu. Salgının geçmesinin ardından, Türkiye’deki sanayi potansiyelinin yeniden harekete geçerek, üretimin hızla devam edeceğini söyleyen iş dünyası temsilcilerinin görüşleri şöyle:

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez:

“Şubat ayında sanayi üretiminin artış göstermesini umut verici buluyorum. Zaten 2020'nin başlangıcı ekonomik ivmelenmenin hız kazandığı ve umut vaat ettiği bir süreç olmuştu. Üretimin artması 2019'da yaşanan ekonomik daralmanın yol açtığı pek çok güçlüğün aşılması bakımından bizleri mutlu etmişti. Ancak, maalesef, yaşanan salgın sebebiyle ekonomik iyileşmenin Mart ayında kesintiye uğradığını düşünüyorum. Bizim bölgemizde, Mart ayında enerji üretimi yüzde 45 oranında düşüş gösterdi. Üretim faaliyetlerinin durmasından kaynaklı bu düşüş, çeşitli ekonomik güçlüklere de sebep olacak. Ancak biliyoruz ki Türkiye bu güçlüklerin üstesinden gelebilecek potansiyele sahiptir. Her şey normale döndüğünde hızla toparlanacağımıza inanıyorum. Ancak bu süreci hızlıca atlatabilmemiz için, önemli olan herkesin üstüne düşeni yapması. Hem devletin hem de toplumun bu konuda üstüne düşen önemli görevler var. Sorumluluk bilinciyle davrandığımızda bu günlerin daha kolay atlatılabileceğine inanıyorum.”

Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız:

“Ülkemizin potansiyeli oldukça yüksek. TUİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi'ndeki yıllık yüzde 7.5'lik artış, zaten bunu gösteriyor. Bu zor günler elbette geçecek, salgın atlatılacak ve biz aynı hız ve heyecanla devam edeceğiz. Ülkemize, milletimize, bu topraklara inancımız ve güvenimiz sonsuz. Biz yeter ki inanalım ve gayreti elden bırakmayalım.”

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya:

“Sanayi üretim endeksindeki yüzde 7.5'lik büyüme bu olumsuz süreçte sevindirici bir haber olmuştur. Olağanüstü dönemden geçiyoruz ve bu sureci olabildiğince kurallara uyarak, sabırla geçirmeliyiz ki bu dönemi en az hasarla atlatalım. Bu salgın elbette bitecek. Esas konu, salgından sonrasına kendimizi hazır tutmamız gerektiği. Umarım ki bu salgını en kısa zamanda, en az hasarla atlatırız.”