Bursa iş dünyası sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi

13 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - İş dünyası temsilcileri yaptıkları değerlendirmelerde, ekonominin toparlanma sürecinin ardından 2020’nin ilk ayında da büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan:

Geçtiğimiz açıklanan Sanayi üretim endeksindeki büyümenin, hala olumlu bir şekilde devam etmesi bizleri sevindiriyor. Yıllık bazdaki 7,9 puanlık artış, Türkiye sanayisinin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini gösteriyor. Özellikle imalat sanayindeki istikrarlı artış, ülkenin üretime ne kadar önem verdiğini ortaya koyuyor.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız:

TÜİK’in açıkladığı veriler doğrultusunda, sanayi üretiminin yıla 7,9 yükselişle başlaması memnuniyet verici. Dünyada yaşanan sıkıntılı sürece rağmen, tekstil sektöründeki büyüme dikkate değer. Tekstil imalatının 13,7 puanlık artışı bunun en büyük göstergesi. Sektörümüzün yaşanan küresel sıkıntıları minimum zararla atlatmasını temenni ediyoruz.

GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya:

TÜİK’in açıkladığı verilere göre sanayi üretim endeksi, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,9 arttı. Ekonomi toparlanmasını sürdürüyor. 2020 yılında devam eden global olumsuzluklara rağmen demoralize olmadan, üretmeye ve çalışmaya devam etmeliyiz. Genç müteşebbisler olarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz.

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay:

TÜİK tarafından sanayi üretimine ilişkin açıklanan verilerin Ocak ayı için artış kaydettiğini görüyoruz. Piyasalardaki olumlu havanın sürmesi manasında bu sevindirici bir gelişme. Temennimiz bu artışın sürmesi ve reel piyasada etkisinin daha fazla hissedilmesi yönünde.