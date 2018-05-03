Bursa iş dünyası seçim sonrası kalıcı önlem istiyor

03 Mayıs 2018

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, nisan ayı enflasyon verileri ile makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında gerçekleşebileceğinin öngörüldüğünü belirten Türkay, küresel büyümenin zayıfladığı ve emtia fiyatlarının yükseldiği bir durumda maliyet yönlü enflasyon baskıları ve genişleyen cari işlemler açığının Türkiye ekonomisi için bir risk unsuru olabileceğini kaydetti.

AB ülkelerinde gözlenen toparlanmanın ihracatı olumlu etkilemeye devam ettiği ifade eden Ergun Hadi Türkay, altın ticareti ve turizm sektörünün katkısıyla cari açığın sınırlanabileceğini, enerji fiyatlarının ise cari açığı olumsuz etkilemeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Türkay, “Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreği itibariyle büyümenin güçlü olduğu ve yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü bir konjonktürde seçime gitmektedir. Küresel ekonomide, para politikalarında normalleşme adımlarının hızlanacağı, risk iştahındaki dalgalanmalara bağlı olarak döviz kuru üzerinde baskı oluşabileceği ve dış finansman maliyetlerinin artacağı anlaşılmaktadır. IMF’nin Türkiye raporu, para ve maliye politikasının mevcut seyri ile ilgili risklere dikkat çekerken, Standard and Poors’un not indiriminde bulunduğu görülmüştür. Hükümet, seçim öncesinde maliye politikasını daha da gevşek hale getirecek bir paketi uygulayacağını belirtmiştir. Kısa vadede, seçim kararının iktisat politikalarının geleceği üzerindeki belirsizlikleri belirli düzeyde ortadan kaldırması söz konusu olsa da ekonominin biriken sorunlarının çözümü ve kırılganlıkların giderilmesi, seçim sonrasında kalıcı politika önlemlerine ihtiyaç duymaktadır” dedi.