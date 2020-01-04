Bursa iş dünyası ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ kampanyası başlattı

04 Ocak 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, örnek kampanya kapsamında Bursa iş dünyası, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, BESOB ile Akademik Meslek Odaları başta olmak üzere tüm taraftarların katılımı ile 21.6 milyon TL’lik destek sağlanacağını belirterek, “Bursa iş dünyası olarak kulübümüzün yanında olmaya devam ediyoruz. Süper Lig yolculuğunda da yeşil beyazlı takımımızın yanındayız” dedi. Burkay, elde edilen kaynakla taraftarın beklentisi olan futbolcu transferlerinin ara transfer döneminde yapılacağını vurguladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ev sahipliğinde BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası’nda düzenlenen ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ toplantısına, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursapor Başkanı Mesut Mestan katıldı.

“Bursaspor’un her zaman yanındayız”

İbrahim Burkay, 1963 yılının sadece bir tarih değil, Bursa şehrinin kenetlendiği bir milat olduğunu söyledi. Kombine kampanyasından forma satışına kadar Bursa iş dünyasının yeşil beyazlı takım için başlatılan tüm kampanyalarda en ön sıralarda yerini aldığını kaydeden Başkan Burkay, “Takımımızı layık olduğu yere taşımanın tüm kent dinamikleri için öncelikli hedef olması gerektiğine inandığımız bir süreçte çeşitli menfaat gruplarınca Bursasporumuz üzerinden şahsımın ve Bursa iş dünyasının hedef gösterildiği kirli bir organizasyona şahit olduk. Altını özellikle çizmek isterim ki Bursa iş dünyamız her dönemde ve her destek projesinde Bursasporumuzun yanında yer almıştır.” ifadelerini kullandı.

21.6 milyon TL’lik destek

Kampanya kapsamında 6 Ocak 2020 Pazartesi günü kamuoyu ile hesap numaralarının paylaşılacağını ifade eden Başkan Burkay, şöyle konuştu: “Kulübün içinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve tehditlerden dolayı özel sektör olarak toplayacağımız katkıyı doğrudan takımımıza aktaracağız. Bizimle birlikte bu projede görev alacak gönüllü iş insanlarımızla bu kampanyaya en yüksek düzeyde katkı sağlanması için canla başla çalışacağız. Yeniden Büyük Bursaspor için özel sektör temsilcilerinden ve firmalarımızdan 100 bin forma alma hedefi karşılığında 10 milyon TL’lik bir meblağ oluşturacağız. Bu desteğe ilaveten Büyükşehir Belediye ve 17 belediyemiz de ilçe nüfuslarına göre 80 bin formalık artı katkı sağlayacaktır. Ayrıca esnaf odaları birliğimiz BESOB ve Akademik Meslek Odalarımızın da bu kampanyaya 10’ar bin forma ile toplam 20 bin forma katkı sağlayacak. Bunlara ilaveten Bursaspor taraftarımızdan da 16 bin forma karşılığı olarak bağışlarıyla bu kampanyaya katılımlarını bekliyoruz. Böylece Bursasporumuz için 216 bin forma desteği ile 21.6 milyon TL’lik kaynak oluşturacağız.”

1 Haziran’da özel gece

Kampanya kapsamında sağlanacak destek ile 31 Ocak tarihine kadar devam eden ara transfer döneminde teknik heyetin talebi doğrultusunda Bursaspor’u Süper Lig’e taşıyacak oyuncuların transferini sağlanacağına inandığını dile getiren Başkan Burkay, “Taraftarımızın en büyük beklentisinin bu olduğunun farkındayız. Bursaspor altyapı takımımızın yine bu toplanacak kampanya kapsamındaki bütçeyle yıllık masraflarını da karşılayarak yeni yıldızları kulübümüze ve Türk futboluna kazandıracağız. Ayrıca Bursasporumuzun kuruluşunun 57’nci yıldönümü olan 1 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz özel geceyle de Bursasporumuza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Bursaspor’un yönetimini ve yönetim sistemini belirlemek kişilerin ya da grupların değil, Bursaspor Genel Kurulu’nun görevi ve tasarrufundadır. Ortak hedefimiz, Bursasporumuzu hak ettiği konuma sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmaktır.” şeklinde konuştu.

“Bursaspor dernek yapısından şirket yapısına dönüştürülmeli”

Bursaspor’un gündeminde olan şirketleşme konusuna da değinen İbrahim Burkay, “Yıllardır konuşulan ve bir türlü gerçekleştirilemeyen şirketleşme konusunun da bir an evvel hayata geçirilmesini hem kulüp başkanımızın ve yönetimimizin hem de genel kurul üyelerimiz ve kent yönetimimizin dikkatine sunmak istiyorum. Bursaspor büyüktür ve her zaman büyük kalmaya devam edecektir. Bu kapsamda Bursa’ya gönül veren tüm iş insanlarımızı, büyük Bursaspor taraftarını ve tüm kent dinamiklerini takımımıza destek vermeye davet ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde olduğu gibi bu kampanyada da yanımızda olan Valimiz Yakup Canbolat’a, Bakanımız Hakan Çavuşoğlu’na, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a değerli katkıları ve liderlikleri için şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.