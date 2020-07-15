Bursa iş dünyasından 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Milletimizin varlığına ve birliğine kasteden hain FETÖ’yü, güvenlik güçlerimize silah doğrultan, vatandaşlarımızı katleden ve onlara destek olan tüm şer odaklarını bir kez daha lanetliyorum. 15 Temmuz’daki ihaneti ve Türk milletinin bu ihanete verdiği cevabı hatırlatmaya ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaya devam edeceğiz” dedi. Türkiye’nin demokrasideki iradesini ekonomisinde yakalayacağı yeni başarılarla taçlandırması gerektiğini de vurgulayan Başkan Burkay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda yerli ve milli atılımlarla belirlenen hedeflerimize ulaşacağımıza ve ekonomimizde de yeni bir başarı hikayesi yazacağımıza yürekten inanıyoruz. Bizler de Türk iş dünyası temsilcileri olarak demokrasimize sahip çıkmayı ve daha müreffeh bir ülke için omuz omuza vererek çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile başta bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi ve 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında şehit düşen kahraman vatan evlatlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi ise hayırla yad ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Darbe girişiminin yıl dönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize, birliğimize ve dirliğimize kasteden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı haykırıyoruz. Aziz Milletimizin Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.”

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan:

“Demokrasi vazgeçilmezimizdir ve seçimle göreve gelenler ancak yine seçimle değişebilir. Türk milleti demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe asla boyun eğmeyeceğini 15 Temmuz akşamı tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Biz bu ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürürken, bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

BATISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er:

“15 Temmuz hain saldırısı ve darbe girişiminin bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Allah tekrarını göstermesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk milleti ferasetini, demokrasiye sahip çıktığını kez daha göstermiş, darbecilere geçit vermemiştir. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anarken gazilerimize de şükranlarımızı iletiyoruz.”

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız:

“15 Temmuz, her 10 yılda bir darbe gören bu milletin vesayete, darbelere ve esarete bir başkaldırısıdır. Milletimiz artık kendisi ile ilgili kararı sadece kendisinin verebileceğini 15 Temmuz akşamı çok net bir şekilde ifade etmiş ve ortaya koymuştur. Ülke olarak dimdik ayaktayız. Biz de iş dünyası olarak ekonomiye olan güvenle üretmeye, istihdama, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 15 Temmuz’u unutmadık unutturmayacağız.

15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet ve gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.”

GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya:

“15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınıyoruz, Allah tekrarını yaşatmasın. Türk milletinin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağı, 15 Temmuz akşamı bir kez daha görülmüştür. Bu hain kalkışma, hem demokrasimiz hem de iş alemi açısından ülkemizi telafisi mümkün olmayan yerlere çekti. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde dünyanın en büyük ekonomileri arasında ülkemizin yerini almasını, yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız.”

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay:

“MÜSİAD olarak, demokrasinin, bir ülkenin can damarı olduğu bilincinden hareketle, geçmişte olduğu gibi bugün de her koşulda demokrasi mücadelesinin içinde yer alıyoruz. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakârlığıyla kurulan ülkemizin, demokrasi ve halk düşmanı terör örgütleri tarafından tehdit altında tutulmasına, dış mihraklar tarafından hain planlara dâhil edilmesine hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz.”