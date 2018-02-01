Bursa iş dünyasından Afrin Harekatı’na ortak destek

01 Şubat 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa’daki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları Afrin harekatına ilişkin ortak bir bildiri açıkladı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın okuduğu ve 130’dan fazla STK’nın imzaladığı bildiride “Güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye’nin teminatıdır” denilerek, Türkiye’nin ulusal güvenliğini korumasının meşru hakkı olduğuna vurgu yapıldı.

Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen basın toplantısına Bursa’daki oda ve borsa başkanları, iş dünyası dernekleri başkanları, sendika temsilcileri, ihracatçı birlikleri katıldı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra BTSO eski Başkanı Celal Sönmez, Uludağ Hazırgiyim ve Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Şenol Şankaya, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursaspor Başkanı Ali Ay, Demirtaş OSB Başkanı Ersan Özsoy, Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, işadamları ve BTSO yönetim kurulu üyeleri de toplantıda hazır bulundu. BTSO Başkanı Burkay, Türkiye’nin ekonomide son 15 yıllık süreçte tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiğine işaret ederek, gayri safi milli hasılanın son 20 yılda 4 kattan fazla arttığını, kişi başı ortalama gelirin 10 bin dolara ulaştığını vurguladı.

İhracatın 157 milyar dolarlık rekor seviyelere ulaştığını ifade eden Burkay, “Dünya pazarlarındaki sancılı yıllara rağmen ekonomimiz son 15 yılda ortalama yüzde 6’dan fazla büyüme performansı yakaladı. Uluslararası çevrelerin ve ülkelerin gıpta ederek baktığı Türkiye, siyasi istikrarı ve ekonomik kazanımlarıyla, milletimizin kendi kaderini tayin etme gücünü elde etmeyi de başardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üretim kabiliyetini milli savunma projeleriyle bütünleştiren Türkiye, yeni bir atılım döneminin de startını verdi. Savunma sanayinde 2000’li yıllarda yüzde 20 seviyelerinde olan yerlilik oranlarımız, bugün yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldi. Savunma sanayindeki yatırımlar sayesinde modern ekipmanlarla donatılan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hava, kara ve denizde her türlü ihtiyacını karşılayan bir kapasiteye ulaştı” dedi.

“Yerli ve milli silahlarımızın altında Bursalı firmalarımızın imzaları var”

Türkiye’nin bugün Afrin’de kullandığı muharip uçaklarının, tankların ve silahların milli savunma sanayinin ürünleri olmasının da Türkiye’nin ortaya koyduğu iradenin bir sonucu olduğuna dikkat çeken Burkay, “Bugün Altay Tankı’ndan Atak Helikopterine Fırtına Obüslerinden SİHA’lara kadar yerli ve milli silahlarımızın altında Bursalı firmalarımızın imzaları var. Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin güçlü bir donanıma ulaşması sadece ülkemizin güvenliği için değil bölge coğrafyamızın geleceğinde de çok önemli bir teminattır” diye konuştu.

Güçlenen Türkiye’nin son dönemde siyasi algı operasyonları, ekonomik tehditler ve terör saldırılarına maruz kalmasının tesadüflerle açıklanamayacağını kaydeden İbrahim Burkay, şunları söyledi: “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini koymamızdan rahatsız olanlar ve onların taşeronları, bu kaos senaryolarının da mimarlarıdır. Bu millet, ‘İstiklal Savaşı’ndan bu yana en büyük tehlikeyi 15 Temmuz’da yaşadı. Milletimiz, demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırılara karşı değerlerini canı pahasına savundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin stratejik adımları ve liderliği sayesinde Türkiye, tüm tehditlerin üzerine kararlı bir şekilde yürüyerek hepsini ortadan kaldıracak kudrete sahiptir. Biliyoruz ki “Güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye”nin teminatıdır. Ülkemiz içinde ve komşu coğrafyamızda masum insanları katleden ve milletimizin güvenliğine de tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmadık, kalmayacağız. Sınırımızın hemen ötesinde eli kanlı terör örgütü ve destekçileri tarafından kurgulanmaya çalışılan oyun, kahraman Mehmetçiğimiz tarafından Fırat Kalkanı ile başlatılan ve Zeytin Dalı ile devam eden operasyonlarla bozulmuştur. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek olan bu operasyon sınırlarımızdaki güvenliği ve bölgedeki huzuru tekrar tahsis edecektir. Türkiye olarak tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olmakla birlikte, ulusal güvenliğimizi korumak ve bölgemizdeki barışa ve huzura da öncülük etmek hem meşru hakkımız hem de tarihi sorumluluğumuzdur. Bursa iş dünyası ve sivil toplum örgütleri olarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tek yürek olup darbecilere karşı koyduğumuz gibi bugün de yarın da aynı birlik ve beraberlikle vatanımıza sahip çıkacağız.”

Sanayi bölgeleri ve firmalar bayraklarla donatılacak

Türkiye için tehdit oluşturan terör koridorunun ortadan kaldırılması için millet olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sonuna dek yanında olduklarını dile getiren Burkay, “Dualarımız ve desteğimiz kahraman Mehmetçiğimiz ile birliktedir. Ben tüm hemşehrilerimizi bursaterörlemücadele.org sitesinden de yayınladığımız bu bildiriyi imzalayarak teröre ve destekçilerine karşı gereken cevabı vermeye davet ediyorum. Ayrıca bugün, kahraman ordumuza destek vermek ve milli birliğimize katkı sağlamak amacıyla Türk bayrağı kampanyamızın da startını veriyoruz. Sanayi bölgelerimizden başlayarak tüm firmalarımızı ve kurumlarımızı al yıldızlı bayraklarımızla donatacağız” açıklamasını yaptı.