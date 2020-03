Bursa iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

02 Mart 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa iş dünyası, Türkiye’nin Suriye’nin İdlib bölgesinde terör unsurlarına karşı gerçekleştirdiği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek vermek amacıyla örnek bir duruş sergiledi. Toplantıya, il ve ilçe oda ve borsalarının yanı sıra iş dünyası kuruluşları, sendika temsilcileri, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, BTSO Yüksek İstişare Kurulu üyeleri katıldı. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ortak bildiriyi BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay okudu. İş dünyası temsilcileri olarak her zaman milletin ve devletin yanında durduklarını belirten Başkan Burkay, “Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

“Türkiye, bölgenin istikrarı ve huzuru için iradesini ortaya koyuyor”

Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığını kaydeden Başkan Burkay, şöyle konuştu: “Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Unutulmamalıdır ki ülkemizin milli güvenliği de sınırlarının ötesinde başlar. Türkiye, bölgenin huzura, istikrara ve barışa kavuşması için iradesini ortaya koymaktadır. Kahraman mehmetçiğimiz sadece ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafyanın değil, tüm dünyada güvenliğin temin edilmesi için canla başla mücadele içindedir. Uluslararası alanda da kritik öneme haiz olan bu operasyonu siyaset üstü olarak kabul etmeli ve tüm dinamiklerimizle kahraman ordumuzun arkasında tek ses tek yürek olmalıyız.”

“Bu saldırı asla kabul edilemez”

Rejim güçlerinin yapılan anlaşmalara uymayarak kahraman Mehmetçikleri kalleşçe pusuya düşürdüğünü ifade eden Başkan Burkay, “Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. ‘Bahar Kalkanı’ harekâtıyla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır” diye konuştu.

“Milli savunmadaki başarılar stratejik öneme sahip”

Güçlü bir savunma sanayiinin bağımsızlığın garantilerinden birisi olduğuna dikkati çeken Başkan Burkay, “Ülkemizde de özellikle son dönemde, dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, savunma sanayii alanında yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları hızlanmıştır. Ülkemizin bu alanda kaydettiği gelişmeyi de 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuz doğrultusunda çok kıymetli buluyoruz. Milli savunma sanayine ilişkin başlatılan güçlü atılımın stratejik önemi bugün bir kez daha ortaya çıktı. Şükürler olsun ki Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı’nda olduğu gibi Bahar Kalkanı Harekatı’nı da yerli ve milli silahlarıyla gerçekleştirmektedir” açıklamalarında bulundu.

“Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız”

Bursa iş dünyası olarak tüm imkanlarla savunma sanayisinin gücüne güç katmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini kaydeden Başkan Burkay, “Biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. Şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Bursa iş dünyası temsilcilerimize ve tüm kent dinamiklerimize de milli bir şuurla her zorluk karşısında dayanışma içerisinde hareket ettikleri için şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” dedi.