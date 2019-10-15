Bursa iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

15 Ekim 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyelerinin yanı sıra Bursa Ticaret Borsası ve çok sayıda sivil toplum örgütü üyesinin de katıldığı toplantı BTSO hizmet binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Tümüyle meşru olan bu harekat, ülkemizin bekası açısından atılmış güçlü bir adımdır. Türkiyemiz, terör örgütlerinin kalleşçe saldırılarına maruz kalmış ve bugüne kadar binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Önceki operasyonlarda olduğu gibi ‘Barış Pınarı Harekatı’yla da terörün hâkim olduğu bölgeler barış ve huzurla anılacaktır” şeklinde konuştu. Öte yandan, yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyeli kardeşlerin ülkelerine geri dönmeleri için gereken zeminin de hazırlandığını ifade eden Burkay, “Türk askerinin gittiği her yerde umut vardır” dedi.

“Gelecekte de bu milli duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz”

BTSO olarak ülkenin bu haklı davasını uluslararası çevrelere ve yurt dışındaki muhatap tüm kurumlara etkili bir iletişimle en güçlü şekilde aktaracaklarını belirten İbrahim Burkay, “Hükümetimizin özellikle son dönemde yerli ve milli sanayi yatırımları ve çizdiği ufuk doğrultusunda Türkiye, Bursa gibi üretim merkezi şehirlerimiz sayesinde savunma sanayiindeki ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılama yeteneğine sahiptir. Uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Gelecekte de bu milli duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür” ifadelerini kullandı.

“Üreterek, istihdam sağlayarak askerimize destek olacağız”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da, Türkiye’nin 8 milyar doların üzerinde insani yardımda bulunmasıyla dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olduğuna vurgu yaptı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da, iş dünyası olarak daha fazla üreterek, istihdama daha fazla katkı sağlayarak askerin yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.