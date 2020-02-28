Bursa iş dünyasından başsağlığı mesajı

28 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) – Bursa iş dünyası temsilcileri Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajları yayımlayarak taziyede bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:

“İdlib’de rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırı sonucunda kaybettiğimiz vatan evlatlarımızın acısını derinden yaşıyoruz. Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak için canını feda eden kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin istikbalini hedef alan odaklara karşı omuz omuza milli birlik şuuruyla hareket ederek tüm zorlukları aşabilecek güçteyiz. İş dünyası olarak devletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Milletimizin başı sağolsun. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın.”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı:

“İdlib’de rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimizin acısı yüreğimizi yaktı. Bu saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Kahraman askerimiz İdlib’de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazifeyi yerine getirmektedir. Büyük Türk Ulus’una ve kahraman askerlerimize karşı bu aşağılık eylemlerden beslenenlere, bunlardan medet umanlara lanet olsun. Bu ülkenin birlik beraberlik duyguları hiçbir zaman çözülemeyecek kadar kökleşmiştir. Bunu çözmeye uğraşan terörün planlayıcılarını, destekleyicilerini ve eylemcilerin peşini, alınlarındaki kara leke ve masum canların ahları, sonsuza dek bırakmayacaktır. Son alçakça saldırı ile Türkiye’yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de Devletimiz ve Milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bursa iş dünyası olarak devletimizin atacağı her adımın destekçisi olacağız. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu:

“Milletçe büyük bir yas içerisindeyiz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah, vatanı korumak için sınırımızda ve ötesinde görev yapan ordumuzu ve Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kahraman askerimiz sınır ötesinde sadece vatanını korumuyor, kural ve hukuk tanımayan, mazlumlara işkence etmekten kendisini almayan rejim güçlerine karşı da büyük bir insanlık mücadelesi veriyor. Sınır ötemizde yuvalanan terör örgütleri ve bu örgütlerin destekçilerinin yaptıkları dünya kamuoyu tarafından açıkça görülmesine rağmen, ülkemiz bu mücadelede tek başına bırakılmak isteniyor. Biz biliyoruz ki; Türk milleti ve Türk ordusu hem sınırlarını hem de mazlumları koruyacak ve kollayacak güçtedir. Ülkemiz sınırlarında bizlerin can güvenliğini ve sınır bütünlüğünü tehdit edici tavırlar ve eylemler sergileyenler amaçlarına asla ulaşamayacaktır. Devletimiz ve şanlı ordumuz geçmişte olduğu gibi gelecekte de tüm oyunları bozacaktır. Bir kez daha şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa ve kahraman askerlerimize başarılar diliyoruz.”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel:

“Şehitlerimiz için Allah’tan rahmet, gazilerimiz için acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ülke olarak her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerdeyiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgârdır’ sözleri unutulmamalı.”

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan:

“Kandil gecesi gelen üzücü haberlerle her birimiz kahrolduk. İdlib’te şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelmiş büyük ve güçlü bir devletiz. Allah’ın izni, milletimizin birlikteliğiyle inşallah bunun da üstesinden geleceğiz.”

BATISİAD Başkanı Ahmet Er:

“İdlib’te haince gerçekleşen saldırı neticesinde 33 kahraman vatan evladımızın şehit olduğu haberi derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Acımızı, üzüntümüzü, kederimizi kelimelerle tarif edemiyoruz. Başta şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Diğer yandan hastanede tedavi altında olan Mehmetçiğimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız:

“Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda şehadet şerbetini içen kahraman askerlerimize, Yüce Mevla’dan rahmet; yaralı yavrularımıza, aslanlarımıza, Mehmetçiğimize de acil şifalar diliyoruz. Kahramanlarımızın kanı yerde kalmadı ve kalmayacaktır, buna inanıyoruz. Bu duygularla başta şehit askerlerimizin ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.”

GESİAD Başkanı Murat Kaya:

“Mübarek Kandil gecesinde böyle üzücü bir haberi almak her birimizi derinden yaraladı. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun.”

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç:

“Kandil gecesi aldığımız bu acı haber tüm milletimizi derinden üzmüştür. Rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Gazilerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. İMSİAD olarak, her zaman, üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.”

Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy:

“Mübarek Kandil gecesinde gelen bu acı haber, tüm ülkemizin yüreğini yakmıştır. Hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin ailelerine ve tüm Türk milletinin başı sağ olsun.”

KSİAD Başkanı Ali Güler:

“Suriye’nin İdlib bölgesinde, hava saldırısı sonucu şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı ve gazilerimize şifalar diliyoruz. Ülkemiz, bu hain saldırılara karşı, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde, güçlü bir şekilde duracaktır.”

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay:

“İdlib’ten gelen haberler yüreğimizi dağladı. Acımız büyük, derin üzüntü içerisindeyiz, milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı tüm askerlerimize ve yavrularımıza da acil şifalar diliyor, şehitlerimizin ve yaralılarımızın ailelerine sabır diliyorum.”

NOSAB Başkanı Erol Gülmez:

“İdlib’de gerçekleşen saldırıda kaybettiğimiz vatan evlatlarımızın acısını yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Kaybettiğimiz evlatlarımıza, Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ulusumuza başsağlığı diliyorum.”

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar:

“Sözün kifayetsiz kaldığı yerdeyiz. Milletçe başımız sağ olsun. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Umarım ülke olarak bir daha böyle üzücü haberlerle sarsılmayız.”

TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Musfata Kemal Şerbetçioğlu:

“Milletimizin huzur ve güvenliği, Devletimizin bölünmez bütünlüğü ve geleceği için Suriye sınır bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimize yapılan bu menfur ve hain saldırıyı lanetliyoruz. Saldırı milletçe hepimizin yüreğini yakmıştır. Şehit olan tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”