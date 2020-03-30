Bursa iş dünyasından BUÜ Hastanesi’ne malzeme desteği

30 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - BUÜ Hastanesi’ne yardım eli uzatan Nil-San Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel 2 bin 500 adet medikal maske yardımı yaparken, Rudolf Duraner Genel Müdürü ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ise 1 tonu hastane bünyesinde, 500 kilosu da onkoloji servisinde kullanılmak üzere toplam 1,5 ton dezenfektan bağışında bulundu.

“Yardımlar moral kaynağımız”

Malzemeleri teslim alan BUÜ Hastane yöneticileri verdikleri destek ve katkılardan dolayı iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Üniversite Hastanesi’nin böylesine kritik bir dönemde üstün özveri ve azim ile tüm önlemleri almış olarak çalışmaya devam ettiğine işaret etti. Yapılan yardımların kendileri açısından ciddi bir moral kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali; “Ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle hastane olarak her türlü tedbiri ve önlemi aldık. Bunu yaparken tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yetişemediğimiz noktalarda ise bizlere en büyük desteği kentimizde hizmet veren iş dünyasının değerli temsilcileri verdi. Gösterdikleri duyarlılık için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise yapılan yardımlardan dolayı DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve BOSİAD Başkanı Rasim Çağan’a teşekkür etti. Dünyanın ve Türkiye’nin de ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sürecin en başında Üniversite Hastanesi’ndeki tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Doktor ve hastane personelinin özveri ile görevlerini yerine getirdiğinin altını çizen Kılavuz; “Üniversite olarak elimizdeki imkanlar dahilinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat süreç içerisinde bir takım eksikliklerimiz baş gösterebiliyor. Bunu da Bursalı hayırsever iş insanlarımızın desteği ile atlatıyoruz. Yapılan nakdi bağışlar ve malzeme desteği her anlamda bizi mutlu ediyor. Milletimizin ve iş dünyamızın zor günlerde gösterdikleri birlik ve beraberlik örneğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.