Bursa iş dünyasından ‘İstihdamı Koruyalım’ çağrısı

05 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) öncülüğünde Bursa’da faaliyet gösteren 80’den fazla iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, koronavirüs sürecinde ‘İstihdamı Koruyalım’ çağrısında bulundu. Bursa iş dünyasının adına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay tarafından yapılan ortak açıklamada, yakın tarihin en büyük salgını olarak tanımlanan COVID 19’un tüm dünyada onbinlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, küresel ekonomide de ağır tahribatlar oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye topyekün mücadelesini sürdürüyor

Bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş olan salgının, her geçen gün derinleştiğinin ve bütün devletler için ortak bir krizin yaşanmasına neden olduğunun belirtildiği açıklamada; “Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlerle milyonlarca insanın karantinada olduğu bir süreçte gelecek planları yerini tedirgin bir bekleyişe bırakmıştır. Son yıllarda yaşadığı zorluklardan güçlenerek çıkmayı başaran Türkiye de koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadelesini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirmektedir. Bu süreçte başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere; güvenlik güçlerimize, hizmet sektöründeki tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize fedakarlıklarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz” mesajına yer verildi.

“İstihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde”

Bursa iş dünyası temsilcilerinin ortak açıklamasında, koronavirüse karşı tedbirlerin alınıp ve kurallara uyulmasının, çalışanların, firmaların, üretim ve hizmet kapasitesiyle istihdamın korunmasının önemi vurgulandı. “Bu dönemde temel önceliğimiz, ‘sağlıklı ekonominin yolu sağlıklı toplumdan geçer’ anlayışıyla gerekli tedbirleri almak, çalışanlarımızı ve firmalarımızı virüsten korumaktır.” ifadelerine de yer verildiği ortak açıklamada; “İçinde bulunduğumuz çetin şartları; ancak milli birliğimizi koruyarak ve dayanışma içinde hareket ederek aşabiliriz. Üretim ve hizmet kapasitemizi muhafaza ederek, istihdamımızı korumak da daha güçlü bir gelecek için her birimizin taşıması gereken ortak bir sorumluluktur. Hükümetimiz, bu olağanüstü dönemde gerek uyguladığı sağlık stratejileri gerekse de çalışma hayatının tüm aktörlerini ilgilendiren destek paketleriyle dünyaya örnek bir yaklaşım sergilemektedir. Bu kapsamda istihdamı korumak adına uygulanan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şartları da önemli oranda iyileştirildi. Başvuru için gereken belge sayısı düşürüldü. Ülke ekonomimizin lokomotif kenti Bursa’da bizler de iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte tüm firmalarımıza seslenmek istiyoruz: "Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı bu imkandan faydalanmaya davet ediyoruz.” açıklamaları yer aldı.

80’den fazla iş dünyası temsilcisi ve STK’nın ortak açıklamasında ayrıca “İş dünyamız, her zor dönemde olduğu gibi bugün de elini taşın altına koyarak, milletimizin refahı ve ülkemizin geleceği için mücadele edecektir. Elele omuz omuza vererek bu krizi de aşacağımıza ve hedeflerimize yeniden odaklanacağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.