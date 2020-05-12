Bursa iş dünyasından mesleki eğitim vurgusu

12 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Genç işsizliğin önlenmesi için mesleki eğitimin önemine dikkati çeken Bursa iş dünyası temsilcileri, bu sayede kalifiye elaman ihtiyaçlarının da büyük ölçüde giderilebileceğini vurguluyor. İşsizlik verilerine bakıldığında dikkat çeken hususlardan bir tanesi, gençlerin istihdamında yaşanan düşüş olduğunu belirten BATİSİAD Başkanı Ahmet Er, “Bunun geçici bir düşüş olduğu fikrindeyim. Dijitalleşen dünyada kendini geliştirmiş, dünyadaki gelişmelere ayak uydurmuş, pratik zekaya sahip, işini benimseyen gençlere, Koronavirüs salgını sonrasında her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacak. Gençlerimizin geleceği çok parlak. Yeter ki onlara fırsat ve olanak verilsin. Karamsar olmaya, kaygı duymaya gerek yok. Ülkemiz, hedeflerine gençlerimizin üstün çabaları ve başarıları sayesinde ulaşacaktır” dedi.

“Pandemi üretim ve ihracatın önemini gösterdi”

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da, pandemi sürecinin bize bir kez daha üretimin ve ihracatın önemini gösterdiğini ifade ederek, “Salgının ardından üretim kapasitesi yüksek, ihracat potansiyeli fazla olan ülkeler, Covid-19’un ekonomik etkilerini daha az hasarla atlatacaktır. Bu noktada kalifiye, genç elemana her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Salgının ardından güçlü Türkiye hedefimize ilerlememiz için gençlerimize olan ihtiyacımızın farkındayız ve buna yönelik adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda BEKSİAD olarak gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek ve sektörümüze kazandırmak için gerek Uludağ Üniversitesi’yle gerekse de Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile protokoller imzaladık. Başka okullarda eğitim gören gençlerimize de çeşitli yardımlarda bulunarak, onların hayatlarına dokunmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

"Gençlere ve genç beyinlere ihtiyaç artıyor"

“Salgın sonrası dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyen MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay ise, gençlere ve genç beyinlere ihtiyacın hızla artacağına vurgu yaptı. Alpay, “Gençlerimiz ülkemizin geleceği. Açıklanan verilerde rakamlar istihdam noktasında düşüşü gösterse de bunun geçici olduğu kanaatindeyim. Bu dönem bize gençlerin gelecek için ne kadar umut vaat ettiğini gösterdi. Onlar, önlerinin açılması, yeteneklerini geliştirilmesine olanak tanınması halinde büyük işler başarabilirler. Geleceğimiz olan gençlere imkan sunmak adına herkes üzerine düşeni yapmalı” değerlendirmesinde bulundu.

“Mesleki eğitimler önemli; ancak seçim iyi yapılmalı”

Peryön Güney Marmara Şube Başkanı Barış Gül de, genç işsizliğin oranının düşürülmesi için doğru mesleki eğitimlerin tercih edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gül, “Gençleri açılan bütün meslek kurslarına gönderiyoruz. Bu yine kocaman bir yanlış. Evet çalışan açığı var, evet firmalar genç ve dinamik çalışanlar istiyor. Bu durumda evet mesleki eğitimler önemli. Ama bunun yöntemi her bulduğumuzu mesleki eğitime göndermek değil. Bu ülkenin hangi sektörlerde hangi mesleklerde, hangi yeterliliklerde personel açığı var? Gençlerimiz hangi mesleklerde yetenekli? Hangi meslekleri yaparken kendilerini daha verimli ve mutlu hissedecek? Bu analizi en az ileriye dönük 10 sene yapmalıyız. Herkes biliyor ki genç, dinamik ve yeterlilik sahibi birey kolay yetişmiyor” ifadelerini kullandı.