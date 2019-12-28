Bursa iş dünyasından ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ hareketi

28 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursaspor’un son dönemde yaşadığı zorlukların herkesi çok üzdüğünü kaydeden Başkan Burkay, Bursa şehrinin ve Bursaspor’un büyük taraftarının bunu kesinlikle hak etmediğini vurguladı.

Bursaspor’un içerisinde bulunduğu tabloya sebep olan kimi odakların ve bazı menfaat gruplarının Bursaspor’u düştüğü durumdan kurtarmaya odaklanma yerine, kişisel menfaat hesapları peşine düştüklerini esefle takip ettiklerini belirten Başkan Burkay, Bursasporlu taraftarlara şöyle seslendi:

“Şahsımı ve Bursa iş dünyasını yıpratmak için yayılmak istenen yanlış bilgilere itibar ederek sergilenmek istenen senaryoya destek verilmemeli. Bizler Bursa iş dünyası olarak kulübümüzün ve takımımızın her zaman yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz.

Bursaspor’umuzu yönetim zaafiyetinden, proje kısırlığından, güven sorunundan ve ekonomik darboğazdan kurtarmak üzere gereğini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. 4 Ocak 2020, Cuma günü detaylarını kamuoyu ile paylaşacağımız ‘Yeniden Büyük Bursaspor’ hareketimiz ile Bursaspor’umuzu layık olduğu yere birlikte getireceğiz.”