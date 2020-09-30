Bursa iş dünyasından YEP’e destek

30 Eylül 2020

BURSA (DÜNYA) - ‘Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi’ ana temasıyla hazırlanan YEP ile ilgili görüşlerini açıklayan Bursa iş dünyası temsilcileri, YEP’in pandeminin yarattığı ekonomik kırılganlıkları en aza indirmek, sektörel faaliyetlerin sürdürebilirliğini sağlamak ve 2023 hedefleri için yol haritası belirleme adına faydalı olduğunu belirttiler. İş dünyası temsilcileri şunları söyledi:

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu:

“Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler etkili oldu, fakat daha devamlı surette belirttiğimiz üzere ekonomi dışı yapısal reformlarla desteklenmeyen ekonomik tedbirler yeteri kadar yararlı olamıyor. İşsizliği önemli oranda azaltacak, halkı tasarrufa yöneltecek, yapısal reformlarla desteklenmiş tedbirler YEP’in başarı oranını önemli oranda arttıracak ve hedeflere rahat bir şekilde ulaşılmasını mümkün kılacaktır.”

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel:

“Rekabetçi kur avantajını kullanarak, yurt içi üretim kapasitesini artırarak, sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacak olması istikrarlı büyüme açısından önemli. Sürdürülebilir büyümenin ve cari açığı azaltmanın katma değerli üretim ve ihracat olduğunu her platformda dile getiriyoruz. Bu anlamda üyelerimize de her türlü desteği veriyoruz. Ekonomi programının hedeflerine ulaşmasında, fiyat ve kur istikrarının sağlanması ve güven ortamının tesis edilmesi belirleyici olacaktır. Ekonomide yapısal dönüşüm açısından dolarizasyon etkisinin azaltılması, bu yüzden de ithalat talebinin azaltılması gereklilik olarak öne çıkıyor.”

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu:

“3 yıllık planlamaya bakıldığında 2023 sonuna kadar devam edecek olan bu süreçte yeni dengelenme bir stabilizasyon süreci olacaktır. Bir taraftan dengelenme devam ederken yeni normali kabul edeceğiz ve yeni ekonomimizi oluşturacağız. Hükümetimiz tarafında da bazı gelirlerin bu dönemde tahsil edilemeyeceğinin kabullenilmiş olduğunu düşünüyorum ya da parlamento açıldığında ‘Yeni bir vergi affı mı geliyor?’ sorusu aklıma geliyor. Bakanımızın “Özel tasarrufları teşvik edeceğiz” açıklaması bizleri umutlandırdı. Fakat insanlara tasarruf ettirecek, kullanılabilir geliri artıracak bir metod ortaya koymak lazım. Bu vergilendirme sistemi, bu hayat pahalılığı ve bu enflasyon ile özel tasarrufların artacağını düşünmüyorum. Döviz borcu olan özel sektör, kırılgan bütçe, jeopolitik anlamda yaşadığımız güncel sıkıntılı konularımız var. Döviz ile ilgili hassasiyetler oluşmaya tabi ki başladı ama bu süreçte güven verici adımlar atılmalı. Ekonomiyi piyasa koşullarına, arz talep dengesine bırakmak gerek. Merkez bankasının bu anlamda attığı adım doğru bir adımdır. Yapısal reformlara önem vermeli.”

BALKANTÜRKSİAD YK Başkanı Berat Tunakan:

“Açıklanan program bu sıkıntılı dönemde önümüzü daha net görmemizi sağlayacaktır. Ülkemizin kalkınması için hayati öneme sahip olan bu unsurlarla birlikte, önümüzdeki hedeflere daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğimize inancımız tam. YEP ile birlikte dengenin yeniden sağlanması, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalar, önümüzdeki yıllarda dünyada önemli bir aktör olmamızı sağlayacaktır. Bu noktada, Covid-19 sürecinde önümüze çıkan fırsatları iyi değerlendirerek, yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümü sağlamalıyız.

GESİAD YK Başkanı Murat Kaya:

“Programda özellikle vurgulanan Yeni Normal, Yeni Ekonomi ve Yeni Dengelenme konuları bu olağanüstü dönemde önem arz ediyor. Salgının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak, kurda dengeyi sağlamak ve her zaman söylediğimiz gibi ‘üretmek’ önümüzdeki en önemli hedeflerimiz olmalıdır. Bu planlamaların söylemde kalmadan eyleme geçirilmesi ve üretimin önünün sonuna kadar açılması ülkemizin ekonomik olarak eski düzeyine ulaşması en elzem konuların başında gelmektedir. Bir başka önemli konu da üreticinin moral ve motivasyonudur. Üreten ve istihdam sağlayan, ülke ekonomisinin gelişmesi için risk ve sorumluluk alan iş insanının da motivasyonu her daim yüksek tutulmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum.”

BATISİAD YK Başkanı Ahmet Er:

“Tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreci, devletimizin sunduğu destek ve teşviklerle en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Bakanımızın da belirttiği gibi salgın döneminde milli gelirimizin yüzde 10’una tekabül eden 494 milyar lira destek sunulması, devletin vatandaşının bu zorlu süreçte yanında olduğunun önemli bir göstergesi. Yeni Ekonomi Program da, bu olağanüstü döneme uyan, 2021-2023 dönem hedefleri için uygun bir yol haritası. Salgının etkilerini azaltmak, üreticinin yükünü almak ve sektörel faaliyetlerin sürdürebilirliğini sağlamak adına önemli bulduğumuz YEP’in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”