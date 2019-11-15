Bursa İstihdam Buluşması 21 Kasım’da başlıyor

15 Kasım 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Kent Konseyi (BKK), Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, bu yıl da iş arayanlarla işverenleri bir araya getirecek. İnsan kaynakları ve istihdam alanında Türkiye’nin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan etkinliğe; 13 holdingden 69 firma, 13 şirketler grubundan 56 firma ve 155 firma olmak üzere toplam 280 şirket stant ile temsil edilecek. Katılımcıların firmalarla iş görüşmeleri yapmalarına imkan tanıyacak etkinlik çerçevesinde 21 Kasım tarihinde Yazar Kahraman Tazeoğlu tarafından söyleşi, 22 Kasım tarihinde Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak tarafından ‘Etkili İletişim Stratejileri’ konferansı ve 23 Kasım tarihinde Reynmen tarafından söyleşi düzenlenecek. Kişisel gelişime katkı sağlamak hedefiyle sertifikalı 28 seminer organize edilecek.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın işgücü piyasasına önemli artılar katacağına inandıkları etkinliğe yoğun bir katılım beklediklerini söyledi. Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’ne personel temininde değerlendirilen Binted firmasının da bundan sonra iş ve işçi bulma kurumu gibi çalışacağını, sektörlere eleman temininde bulunacağını bildirdi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ise bu yıl 6:’sı düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması’nın hayırlı olmasını diledi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur da işsizliğin Bursa’dan öte ülkenin önceliği olduğunu ifade ederek, kurum olarak iş gücündeki niteliğin ve istihdamın artırılması yönünde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da toplantıda hazır bulundu.