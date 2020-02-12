Bursa, kadın derneklerinin iş gücü kapasitelerini artırmak istiyor

12 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Protokol imza töreninde konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, kırsalda yaşayan Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifleri ve Üretici Kadın Derneklerinin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünü yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu iş gücüne destek verilmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle İŞKUR ile mesleki eğitimler düzenleyerek, ortak faaliyetler yürüteceklerini ifade eden Aygül, “Kadınlarımızın hizmet sektöründe daha da profesyonelleşmesi, kadın üretici örgütlerine üye kadınlarımızın ürettikleri ürünlerle ilgili mesleki becerilerinin arttırılmasını istiyoruz. Kooperatif ile derneklerin gerek mevcut üretim gerekse inovatif ürünlerle yörelerine önderlik yaparak, tüketici ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştirmesi hedefindeyiz” dedi.

İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de, “Kadınların örgütlenmesine yardımcı olmak ve kırsal kalkınmalarına destek olmak amacıyla elimizden gelen her imkânla yanlarındayız. Protokol kapsamında düzenlenecek eğitimlere veya kurslara katılan çiftçilere de İŞKUR tarafından destek verilecek” şeklinde konuştu.