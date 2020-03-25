Bursa kent genelinde gıda denetimleri artırıldı

25 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Denetimlerde, önlem almayan işletmelere gerekli uyarlar yapılarak, maskesi ve eldiveni olmayan çalışanlara maske ve eldiven dağıtıldı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ayrıca, işletmeler için hazırladıkları Gıda İşletmelerinde, Kovid 19- Koronavirüs İçin Alınacak Tedbirler’in yer aldığı broşürleri dağıttı. Ekipler, işletmelerin bu broşürleri asmalarını ve broşürde yer alan ikazlara titizlikle uymalarını istedi.

Bilgilendirme yapma amacıyla yürütülen denetimlerde, gıda satan işletmelerin hijyen kurallarına uygun üretim yapmanın yanı sıra kişisel hijyenlerine de dikkat etmeleri hususunda bilgilendirme yapıldığını belirten İl Müdürü Aygül; “İşletme sorumlularına, personellerin hastalık ve rahatsızlıklarına dikkat etmeleri, hasta olan personelin hemen izne ayrılması gerektiğini, eldiven-maske ve bone kullanımının çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Dezenfeksiyon yapmanın, elleri sık sık yıkamanın ve işletme girişlerinde hijyen paspası bulundurmalarının önemini anlatıyoruz. Gıda işletmelerinin, denetçilerin ve görevlilerin de maske takmasının önemli olduğunu anlattık. Çünkü buralar sürekli iletişim halinde olunan yerler, bulaş kaynağı olmaları açısından bu önemli” diye konuştu. Takip ve denetimleri sıklaştıracaklarını ifade eden Hamit Aygül, vatandaşların da gördükleri olumsuzlukları Alo 174’ten bildirmelerini istedi.