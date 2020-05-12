Bursa, Kentsel Dönüşüm Kurulu istiyor

12 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, online toplantıda ağırladığı Bursa’daki akademik odaların başkanlarıyla Covid-19’un inşaat sektörüne etkisi, yeni imarlı alanların açılması ve kentsel dönüşüm gibi konularda fikir alışverişinde bulundu. BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu’nun da iştirak ettiği online toplantıya; Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Fikri Düşünceli, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Engin Er, HKMO Bursa Şubesi Başkanı Başar Bulut, Şehir Plancıları Odası Başkanı Alp Kaya, İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nur Gül Arslan, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Necla Özkaplan Yörükoğlu katılım sağladı.

“Bilgi birikimimizle üstesinden geliriz”

İnşaat sektörünün birkaç yıldır önemli badireler atlattığına dikkat çeken Mustafa Andıç, “Bir süredir sorunlarla uğraşıyoruz. Son olarak da Koronavirüs’ün etkileriyle uğraşıyoruz. Özetle birçok sorunumuz var. Yönetmelikler ilgili konuşuyoruz. Yönetmelikler son yıllarda durmadan değişiyor. Bunlar da işi sıkıntıya sokuyor. Müteahhitliğin sınıflandırılmasıyla ilgili yıllardır mücadele verirken öyle bir sınıflandırma çıktı ki çözemiyoruz. Müteahhit kalmadı, müteahhit müteahhit arar hale geldi bir arsaya inşaat yapabilmek için. Bu problemleri çözecek bilgi birikimine sahibiz. Gerek akademik odalardaki meslektaşlarınız gerekse de müteahhit meslektaşlarımızın istisnasız hepsi ciddi bilgi ve deneyimlere sahip” dedi.

“Akademik destek olmazsa olmaz”

Geçen hafta Vali Yakup Canbolat ile bir toplantı yaptıklarını, bu toplantıda COVİD-19 ile mücadelede Bilim Kurulu’nun sağladığı başarının, depremle mücadelede Kentsel Dönüşüm Kurulu kurulması ile de sağlanabileceğini, Bursa’daki kentsel dönüşüm çalışmalarının yerelde ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulması adına Kentsel Dönüşüm Kurulu fikrini dile getirdiklerini hatırlatan Andıç, “Kentsel dönüşüm ve deprem riski çok önemli konular. En az COVİD-19 kadar önemli konular. Geçen günlerde valimizle kapsamlı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda birçok konuya değindik. Birisi de bu konuydu. Kentsel dönüşümün yerelde çözüm üretmek adına bir kurul oluşturulsun istedik. Valimize bunu ilettik. Bu kurul şehrin gerçeklerine göre çalışacak bir kurul. Bu kurulun çalışmaları neticesinde gerçekçi bir rapor oluşturulabilir. Biz çözüm önerilerini oluşturarak kamuya fayda sağlayalım istiyoruz. Valimiz de buna çok olumlu baktı. Bunu yüz yüze konuşalım ve değerlendirelim dedik. Bu konudaki en önemli paydaşlarımız sizlersiniz. Sizlerin görüşleri ve destekleri bizler için oldukça önemli” diye konuştu.

Mustafa Andıç’ın yaptığı açıklamaların ardından konuşan akademik oda başkanları, hem Kentsel Dönüşüm Kurulu fikri, hem de COVİD-19 salgının sektörlerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulundular. Bursa’daki akademik oda başkanları, İMSİAD’ın Kentsel Dönüşüm Kurulu oluşturulması fikrine sıcak baktıklarını ve katkı sağlayacaklarını dile getirdi.