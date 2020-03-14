Bursa Kitap Fuarı bu yıl erken kapatılıyor

14 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) – Korona virüs, Bursa Kitap Fuarı'nı da vurdu. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü başlayan fuar, bugün bomboş kaldı. Bazı yayınevlerinin satış görevlilerinin maske ve eldivenle önlem aldığı görülürken, fuarı çok az sayıda kişi ziyaret etti.

TÜYAP Bursa yetkililerince yapılan yazılı açıklamada fuarın bugün son günü olduğu bildirildi. Açıklamada, “Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği olarak düzenlediğimiz Bursa 18. Kitap Fuarı'mızın yeni tip Coronavirüs'e karşı önlem olarak bu akşam (14 Mart 2020) 18:00 itibariyle sona erdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Bursa 19. Kitap Fuarı'mızda yeniden buluşmak dileğiyle siz değerli okurlarımıza ve katılımcı yayınevlerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.