Bursa, Koreli turistlerin gözdesi olacak

01 Ağustos 2019

BURSA (DÜNYA) - BEBKA tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu ve Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği işbirliği ile düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti-Kore Cumhuriyeti Turizm Tanıtım etkinliğinin gala yemeği gerçekleşti.

Organizasyona, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yalova Valisi Muammer Erol, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi D. Ersin Erçin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Atilla Ödünç, Zafer Işık ve Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden çok sayıda akademisyen, turizmci ve iş adamı ile Türkiye’de yatırım yapan Güney Koreli firmaların yöneticileri katıldı.

“Koreli turistte artış var ama yeterli değil”

Programda konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Güney Kore ile Türkiye arasında geçmişe dayanan dostluğun turizm sektörüne çok fazla yansımadığını ifade etti.

Gerim şunları söyledi: “Güney Kore’den ülkemize gelen turist sayısı yeterli değildir. Farklı bir bakış açısı ile değerlendirdiğimizde ise; mevcut durumun iki ülkenin turizm ilişkilerinin gelişimi açısından büyük bir potansiyel barındırdığını ve bu alanda yapabileceğimiz çok fazla şey olduğunu görmekteyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ülkemize Güney Kore’den gelen turist sayısında artış olduğu görülüyor ama yeterli değil. Temennimiz bu yükseliş trendinin bölge illerimizi de kapsayacak şekilde devam etmesi, karşılıklı olarak turist sayılarının ülkelerimizin kardeşliğine yakışır şekilde yüksek rakamlara ulaşması, mevcut pozitif algının turizm ve ticari ilişkilere daha fazla sirayet etmesi ve artan iş birliği ile ülkelerimizin kenetlenmesi ve güçlenmesidir.”

Bölge turizmi adına Güney Kore ile ilişkiler sıklaşıyor

Bu hedefler doğrultusunda geçen ay bölgemizin sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla Seul’e bölge temsilcilerinden oluşan bir heyet ile ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Gerim, “Ağustos ayı sonlarında Koreli etkin blogger ve influencerlardan oluşan 10 kişilik bir ekibi Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te ağırlayacağız. Bölge illerimizin Kore’de aktif tanıtımını sağlamayı hedeflediğimiz bu etkinlik sonrası yine Ekim ayı içerisinde önde gelen Koreli turizm acentelerini bir fam trip organizasyonu ile ağırlamayı ve ardından bölgemize seyahatlerin başlatılmasını planlamaktayız” ifadelerini kullandı.

“Bursa’nın uluslararası alanda marka değerinin artırılmasını hedeflemekteyiz”

Bursa Valisi Yakup Canbolat da şunları söyledi: “Türkiye Turizm Stratejisi ile uyumlu olarak ülkenin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde ve turizm alternatiflerini geliştirerek; turizmin birçok farklı alanında yüksek potansiyele sahip Bursa’nın turizmden alacağı payın ve marka değerinin artırılması amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda, BEBKA ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışma neticesinde Bursa’nın uluslararası alanda marka değerinin artırılmasını hedeflemekteyiz.” Turizmle ilgili resmi rakamları da paylaşan Canbolat, “Resmi rakamlara göre, 2018 yılında Türkiye’yi yaklaşık 40 milyon yabancı turist ziyaret etmiştir. 6 milyon yurtdışı ikametli vatandaş ile birlikte yurtdışından 46 milyon kişi ülkemize gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan, konaklama tesisleri rakamlarına göre, Kore Cumhuriyeti’nden ülkemizi 2018 yılında yaklaşık 342 bin turist ziyaret etmiştir. Bursa’yı ise 2018 yılında yaklaşık 370 bin yabancı turist ziyaret etmiştir. Kore Cumhuriyeti’nden 2018 yılında Bursa’yı ziyarete gelen turistlerin sayısı ise yaklaşık 2 bin turist ile bu rakam içinde oldukça az yer tutmaktadır. Bursa’nın yüksek turizm potansiyeli ve Koreli turistlerin ilgi duyduğu tarih, kültür ve termal turizmine de ev sahipliği yaptığı göz önüne alındığında bu sayının daha da artırılması için elimizde güçlü fırsatlar vardır” şeklinde konuştu.

“Bursa’yı yabancı turist ve yatırımcıların gözdesi hâline getirmeye kararlıyız”

Konuşmaların ardından panel bölümüne geçildi. Gazeteci yazar Ahmet Emin Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve konuşmacı olarak Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi D. Ersin Erçin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yer aldığı panelde; Bursa’nın turizm potansiyeli, Güney Kore ve Bursa arasında turizm çerçevesinde yapılması planlanan stratejiler tartışıldı.

Başkan Aktaş panelde, Bursa’yı Güney Kore’de daha çok tanıtmak gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Tanıtım faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Bu anlamda kurumlarımızla iş birliği yapıp uluslararası turizm fuarlarında Bursa standı açarak boy gösteriyor, şehrimizi tanıtıyoruz. Bursa’nın turizm potansiyeli ortadadır. Bunun yanı sıra en önemli avantajımız şehrimizin, yerli ve yabancı yatırımcı açısından gelişmiş bir kent olması. Bursa, termal turizm, doğa turizmi, kültür turizmi, kış turizmi, deniz turizmi, sanayisi ve diğer tüm özellikleriyle yatırım için önemli bir şehir. Karşılıklı kazanç elde etme adına Güney Kore ile önemli iş birliklerimizin olacağını düşünüyorum. Bursa'mızı, sahip olduğu tarihî, kültürel ve sağlık turizmi potansiyeli ile yabancı turist ve yatırımcıların gözdesi hâline getirmeye kararlıyız.” Gala yemeği, panel sonrası gerçekleşen soru cevap bölümünün ardından karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

Güney Koreli heyetten Bursa turu

Ayrıca Bursa’da bir dizi temaslarda da bulunan Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi ve Türkiye’nin Seul Büyükelçisi gün içinde Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı da makamında ziyaret ederek istişarede bulundu. Bursa’nın önemli tarihi ve turistik yerleri olan Ulucami, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, İznik, Cumalıkızık gibi yerleri de gezen Büyükelçiler, Bursa’dan olumlu izlenimlerle ayrıldı.