Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nde Aktaş güven tazeledi

17 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa'nın kültürel, tarihi, doğal ve sosyal zenginliğini ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtma, korunma ve gelişimlerini sağlamak amacıyla 2008 yılında Valilik başkanlığında kurulan ve 2018 yılı Aralık ayında Büyükşehir Belediyesi himayesine geçen Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nin genel kurulu yapıldı. Genel Kurulda birlik başkanlığına oybirliğiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın sanayi ve ihracat şehri olmasının yanında turizm parametreleri anlamında da çok önemli değerlere sahip olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Ancak turizm anlamında tabir yerindeyse uzun ince bir yoldayız ve önemli çalışmalar yapılması gerekli. Birçok nirengi noktalarımız var ve hepsi tek tek sorgulanmalı. Hanlar Bölgesi’nden tarihi camilere, Uludağ’dan İznik’e, denizlerden diğer tarihi eserlerimize varana kadar bir sürü parametre var. Hanlar Bölgesi ile ilgili olarak otoparktan aydınlatmaya, temizlikten güvenliğine kadar tüm detaylarıyla alakalı yapılacaklarla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Turizm Tanıtma Birliği, Bursa’yı dünyanın dört tarafına tanıtmakla alakalı kullandığımız bir araç. Kesinlikle doğru vuruşlar yapacağız. Bunun da etkilerini görüyoruz, rakamlar yükselmeye başladı. Şehre bir zenginlik daha katabilir miyiz? Tek amacımız bu” dedi.

Termalde ciddi çalışmalar

Başkan Aktaş, otellerden acentelere, taksiciden restoran sahiplerine kadar konunun paydaşı olan herkesin turizm konusunda önemli sorumlulukları bulunduğunu, bu nedenle eğitim faaliyetlerine önem verdiklerine değindi. Termal kaynakların en verimli şekilde kullanılması anlamında da önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Harmancık’ta sıcak su yetkisini, kiralama yoluyla valilikten aldık. Oraya bir tesis düşünüyoruz. Gemlik’te devam eden bir tesis çalışmamız var. Takdir edersiniz ki tamamının özel sektör marifetiyle yapılması taraftarıyız. Tabakhaneler Sıcak Su Bölgesi ile ilgili de görüştüğümüz iki firma vardı. O konuyla alakalı yeni bir sunum yapılacak. Mevcut projeleri kabul etmedik. Biz yüksek katlı yapı istemiyoruz, daha yatar mimari istediğimiz için biraz yavaş ilerliyor. Ancak kesinlikle yapılacak çünkü 130 dönüm alanı artık elde etmiş bulunuyoruz. Bu alanı biz yap-işlet-devret veya gelir ortaklığı gibi yöntemlerle yaptırabiliriz. Yapılış şekliyle ilgili takıntımız yok, yeter ki doğru ve iyi bir proje olsun. Biz burada alış veriş merkezi, hatta kliniği ile bir yaşam alanı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu projeyi şehrin dışa yansıyan yüzü olarak çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Genel Kurulda birinci başkanvekilliğine İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve ikinci başkanvekilliğine de Serhat Tosun oybirliğiyle seçildi. Zeynep Kurt ve Ayşegül Seyran’ın asil katip üyeliğe seçildiği kurulda, Ramazan Sert ve İsmail Fidan ise yedek katip üyeler oldu. İmdat Çav, Kağan Mehmet Usta, Serhat Tosun, Hanife Yetiş ve Murat Yıldırım’ın Encümen üyesi seçildiği Genel Kurulda, Plan Bütçe Komisyonu ise şu isimlerden oluştu: Şaban Fethi Yıldız, Nihat Arı, Yusuf Akbulut, Sevim Parlak, Ali Mersin.