05 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Atatürk Stadyumu’nun yıkılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Bursa Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Telekonferans yöntemiyle Bursa’ya bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bursa millet bahçesi de maşallah yemyeşil olmuş. Yeşil Bursa’ya bazı yeşillikler daha katmış olduk.” diyerek yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, belediye başkanları ve diğer yetkililerinde katıldığı törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “2018'in Haziran ayında Bursa’ya ziyaretinizde yapılacak düzenlemeler ile alakalı tek tek izahatlarınız olmuştu. Özellikle ‘Beton yapıları görmek istemiyorum.’ demiştiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu doğrultuda bir proje hazırladık. Bakanımıza bunu sunduk ve geçen yıl inşaat başladı. Millet kıraathanesi, sıcak su çeşmeleri, peyzaj alanları ve yürüyüş alanları ile Bursa'nın nefes alacağı bir yer oldu. Yine sizin mihmandarlığınız da 250 dönümlük Gökdere Millet Bahçemiz de geliyor. Aynı zamanda buranın bodrum katında 480 araçlık otoparkın olduğunu ifade ediyorum. Sizlere Bursalılar adına yürekten teşekkür ederim.” diye konuştu.

Vali Canbolat ise, eski stadın olduğu yerin Millet Bahçesi olarak Bursa’da düzenlendiğini hatırlattı. Alanın insanlarda bir hatırası olduğunu söyleyen Canbolat, eski Bursaspor stadının da yaşatılarak muhteşem bir eserin Bursa’ya kazandırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Bursa Millet Bahçesi hizmete açıldı.