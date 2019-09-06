Bursa Model Fabrikada eğitimler başladı

06 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen Bursa Model Fabrika (BMF), deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor. Fabrika, KOBİ’lerin dijital üretime geçiş uygulamalarına hız kazandırırken, Bursalı firmaların bu sürece adaptasyonlarını kolaylaştırıyor. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki BTSO BUTEKOM bünyesinde faaliyet gösteren Model Fabrika, üretim geliştirme modelleri ile gerçek fabrika ortamı gibi kurgulandı.

Bursa Model Fabrika’da Öğren-Dönüş uygulamasının temeli olan eğitim danışmanlık etapları kapsamında eğitimler başladı. Firma üst yöneticilerine ilk olarak sınıf ortamında işletmelerdeki verimlilik ve kaliteyi artırmak için 19 ayrı modül hakkında eğitimler veriliyor. Proses akışlarından standartlaştırmaya, değer akış şema hazırlanmasından iş-zaman etüdü hazırlanmasına kadar farklı başlıklarda firma çalışanlarına detaylı bir brifing veriliyor.

Hem teorik hem de pratik

Teorik eğitimlerin ardından firma yöneticileri Model Fabrika’nın uygulama alanına geçiyor. Bu bölüm, yöneticilere teorik olarak verilen sunumun uygulamalı olarak anlatılması şeklinde gerçekleşiyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen bilgiler sayesinde firmalar dijital dönüşüm sürecini kendi işletmelerinde uygulamak için önemli bir deneyim yaşıyor.

Fabrikada uyum sürecine destek

Bursa Model Fabrika, sadece işletmelere yönelik verilen eğitimlerle sınırlı kalmıyor. Fabrika içi danışmanlık uygulamaları kapsamında merkez, ayrıca yalın üretimden dijital dönüşüme giden yolculukta firmaların yanında yer almayı sürdürüyor. Bursa Model Fabrika’nın görevli uzmanları bu süreçte firmaların sürece hızlı adapte olması noktasında destek sağlıyor. Bu uygulama merkezin teorik ve pratik eğitim yöntemlerini deneyimsel öğrenme prensipleri çerçevesinde birleşmesine de katkı sağlıyor.

“Dönüşüme hızlı adapte olmalıyız”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda kurgulanan BMF’nin firmaların yeni sanayi dönüşümüne hazırlanmasında büyük katkı sağladığını söyledi. Bursa Model Fabrika’nın verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalara rehberlik yaptığını kaydeden Başkan Burkay, merkezin işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkeleri ve deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağladığını da belirtti. Burkay, “Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda milli ve yerli hamlelerle daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine inancımız tamdır. Bu noktada Bursa Model Fabrika gibi önemli bir merkezin Bursa’ya kazandırılmasının kentimiz için büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu gerekli altyapı ve insan kaynağı için destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

BMF’de pilot işletmelerde öğren-dönüş programlarından deneyimsel eğitimlere, farkındalık artırıcı seminerlerden akademik proje ve ürün geliştirme projelerine kadar şirketlere direkt fayda sağlayacak önemli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu eğitim programları ile firmaların sıfır hataya yaklaşma, hatayı bir daha tekrarlamama, dışarıdan gelebilecek ani değişimlere en hızlı şekilde tepki verme, tam zamanında üretme, israfları yok etme, KAIZEN düşünce tarzını benimseme, kaliteyi standart bir değer haline getirme gibi sonuçlar elde edilecek. Bu süreç firmaların yalın üretim tekniklerini dijitalleşme ile birleştirmesi sonucunda Sanayi 4.0 seviyesine ulaşmasını kolaylaştıracak.