‘Bursa Modeli’ nitelikli insan kaynağını güçlendirecek

13 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında Şubat ayında imzalanan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ çerçevesinde Bursa iş dünyası, mesleki eğitimde üzerine düşen görevi yerine getirmeyi sürdürüyor. Protokol sonrasında kentin tüm dinamiklerinin katılımıyla istişare ve ortak akıl toplantılarına başlayan BTSO, Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi’ni de Ekim ayında hayata geçirdi. Abidin Şakir Özen’in başkanlık görevini yürüttüğü konsey, çalışma alanı olan 17 okulda iş dünyası kuruluşları ve sanayi bölgeleri ile birlikte hareket ediyor. Konseyin koordinasyonundaki 17 okulun 9’unda BEBKA destekli projeler devam ediyor.

Okullarda ziyaret ve işbirliği toplantıları

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iş dünyası kuruluşları ve BEBKA’nın da desteklediği program kapsamında BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi de yol haritasını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Konsey Başkanı Abidin Şakir Özen ve konsey üyeleri 2 hafta boyunca okullarda istişare toplantıları düzenledi. Atatürk MTAL, Hüseyin Özdilek MTAL, Şehit Erol Olçok MTAL, Görükle MTAL, TSO Gürsu MTAL, Şehit Hakan Ünver MTAL, Tophane MTAL ve Osmangazi MTAL’i ziyaret eden konsey üyeleri önümüzdeki dönemde de okul ziyaretlerine devam edecek.

İnsan kaynağının temeli

Okul-sanayi işbirliği vizyonunun en önemli hamlelerinden biri olan ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, “İnsan kaynağının temelini de mesleki eğitim oluşturuyor. Şubat ayında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay arasında imzalanan protokolle de mesleki eğitim alanındaki çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşımıştık. Bu kapsamda konsey olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

“En önemli hedefimiz mesleki eğitimin geleceği”

Konsey Başkanı Abidin Şakir Özen, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın destekleriyle sektör konseyinin mesleki eğitim noktasında somut projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Konseyimizin en önemli amaçlarından biri mesleki eğitim veren kurumlarda değişim ve dönüşümü hızlandırmak. Mesleki eğitim, genç insanlarımıza başarılı bir kariyer yolculuğu hazırlarken, sektörlerimizin de geleceğe sağlam adımlarla yürümesine imkan sağlamaktadır. BTSO’nun liderliğinde konsey olarak Bursa’da yerleşik bütün sivil toplum ve iş dünyası kuruluşlarını oyunun içerisine alarak, bu süreçte önemli bir yol aldık. Konsey olarak mesleki eğitim noktasında önümüzdeki dönemde yeni çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz.”

Meslek okulların tematikleştirilmesi hedefleniyor

Proje kapsamında 17 okulun başta yüksek teknoloji olmak üzere farklı alanlarda tematikleştirilmesi amaçlanıyor. Proje ile firmaların ihtiyaçları doğrultusunda okullarda eğitim kalitesini yükseltecek makine, teçhizat ve atölye yatırımları gerçekleştirilecek. Protokol kapsamında okulların yürüttükleri projelerin koordinasyonunun sağlanması, meslek liselerinin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.