Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır

02 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen “Gölsu” projesi yatırımları Bursa’da devam ediyor. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde sulu tarıma geçilmesi ve içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen proje kapsamında tamamlanan Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı, faaliyete girmek için gün sayıyor.

Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı’nın ağustos ayında kesin kabulü yapılarak işletmeye hazır hale getirildiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajında depolanacak su ile 1.240 dekar zirai arazinin sulanacağını söyledi.

Aydın, “Temelden 36,50 metre yüksekliğe sahip ve 478 bin metreküp suyun depolanmasını mümkün kılacak Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı sayesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır” dedi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bölgede yıllık 3 milyon TL’lik net gelir artışı elde edilmesinin hedeflendiğinin altını çizdi.