Bursa Mükemmellik Ödülü başvuruları başladı

24 Eylül 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - KalDer Evi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, “İçinde bulunduğumuz şartlarda bir adım öne çıkmak için sadece üretmekle değil, kaliteli üretip, pazarlara uygun şartlarda ulaştırmakla sorumluyuz. Bunun için her zamankinden daha yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi. Türkay, Kalite Ödülünü daha evvel Doğan Ersöz Ödülleri içinde gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, sürdürülebilirliğin ifadesi olarak bu ödül sürecinin bugün Bursa Mükemmellik Ödülleri olarak KalDer Bursa Şubesi işbirliğinde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amaçlarının Bursa iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurumları ödüllendirmek ve onurlandırmak olduğunu ifade eden KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay da, “Rekabette öne geçmek, daha fazla müşteri memnuniyeti ve kazanç için iyi bir modele ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada 1998’den beri EFQM’i tavsiye ediyoruz. Ödül mükemmellik sürecinde amaç değil, araçtır” şeklinde konuştu. Bursa Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı Saadettin Çiçek ise, 27 Eylül tarihine kadar alınacak başvuruların ardından eğitimler ile hazırlıkların başlayacağını söyledi. Çiçek, ödül alan kuruluşların ise 18 Nisan 2020’de açıklanacağının bilgisini verdi.