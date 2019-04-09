Bursa Mükemmellik Ödülü için 3 kuruluş finale kaldı

09 Nisan 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) işbirliği ile bu yıl 17’ncisi düzenlenen Kalite ve Başarı Sempozyumu ile 2018 Bursa Mükemmellik Ödülü basın toplantısı KalDer Evi’nde yapıldı. Toplantıya KalDer Bursa Şubesi Başkanı Erdal Elbay, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Buğra Küçükkayalar, Bursa Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı Sadettin Çiçek ve ödül sürecinde yer alan kurumların temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Erdal Elbay, sempozyumun bu yılki temasının “Gelecek Elimizde” olarak belirlendiğini kaydetti. Elbay, “Baş döndürücü bir şekilde değişen yaşamda sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine rehber olmak için uzman konuklarımızla sempozyumda tartışacağız. Sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa edebiliriz” dedi.

17’nci Kalite ve Başarı Sempozyumu 12-13 Nisan tarihlerinde “Geleceğe Taşıyan Teknoloji”, “Yaşamın geleceği”, “Yenilikçi Yaklaşımlar” ve “Yaşam Kalitesi” başlıklı oturumlarla yapılacak. Sempozyum, Bursa Mükemmellik Ödülü töreniyle sona erecek. Sempozyum ziyaretçileri ayrıca “Saklamıyorum, Paylaşıyorum Kitap ve Oyuncak Kumbarası”, karikatür sergisi, performans gösterisi, kitap imza saatleri gibi farklı etkinliklere de katılabilecek. KalDer Bursa Şube Başkanı Elbay, 2 günlük etkinlik kapsamında 2 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini aktardı.

Ödül sürecinde finale kalan kuruluşlar da belirlendi. Yapılan değerlendirmelere göre Erdem Kaya Patent, Limak Enerji Uludağ Elektrik ile Yönetim Akademisi kuruluşları 13 Nisan akşamı Bursa Mükemmellik Ödülü için yarışacak.