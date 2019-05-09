Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde patlama: 11 yaralı
Bursa’da bir makine fabrikasının boyahanesinde patlama ve sonrasında çıkan yangında 11 işçi dumandan etkilendi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
BURSA (DÜNYA) - Merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Cadde üzerindeki makine fabrikasında saat 16:15 sıralarında patlama meydana geldi.
Boyahane bölümünde boya malzemelerinin patlaması sonucu çıkan yangına ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı.
Patlamadan ve dumandan etkilenen 11 işçi 112 ambulanslarıyla hastanelere sevk edildi.
Yanık sebebiyle bir işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yaralı işçiler Çekirge Devlet Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.