Bursa OSB yönetimi Korteks’te toplandı

26 Ekim 2018

BURSA - Bölge Yönetimi ile bölgedeki sanayiciler arasında sinerjiyi arttırmaya yönelik yapacakları toplantıların ilkini KORTEKS Mensucat Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zorlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini belirten Durmaz amaçlarının Türkiye’ye örnek olacak bir model oluşturmak olduğu ifade etti. Durmaz, “Sanayi varlık sebebimizdir. Her şey sanayicimiz içindir. Önce sanayicimize kendimiz gereken değeri vereceğiz, ondan sonra başkalarından bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, “Bursa Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırımları ve sanayicilerine sunduğu kaliteli hizmet anlayışı ile ülkemizin önemli sanayi bölgeleri arasında yerini almaktadır. Sanayicilerimize sunduğumuz hizmetlerimize her geçen gün yenilerini eklemekteyiz. Bizler sanayicilerimizin her türlü sorunlarının anında giderilmesi hususunda projeler üretiyor ve bunları hayata geçiriyoruz. Bunları değerli sanayicilerimizle paylaşmak onların da görüş öneri ve beklentilerini almak üzere her ay bir sanayicimize misafir olacağız” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Korteks Yönetim Kurulu Başkanı ve Zorlu Holding Eş Başkanı Zeki Zorlu da, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, böyle bir gelenek oluşturmanın gelecek nesiller açısından önemine değinerek Bursa OSB Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Durmaz’ın şahsında Yönetim kurulu Üyelerine teşekkür etti.