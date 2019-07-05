Bursa OSB’nin 8. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

05 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Divan Başkanlığı’nı Hasan Candan’ın, Divan katipliklerini de Mehmet Yediler ile Cemal Tuna’nın yaptığı Genel Kurul’da, Bursa OSB’nin 2018 yılı hesapları ibra edildi.

Genel Kurul Toplantısının açılışında konuşan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, Yönetim Kurulu olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, Bölge içerisinde sanayi arsası üretimine devam edip sanayicinin kullanımına hazır hale getirdiklerini söyledi.

Gündem gereği mali tablolar ile denetim kurulu raporunun okunup kabulünden sonra toplantının dilek ve temenniler bölümünde yeniden söz alan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, “Bizlere itimat gösteren siz sanayici dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette icraatlarımızdan beğendikleriniz veya beğenmedikleriniz olabilir. Ancak ben göreve başlarken belirlediğimiz hedeflerimizi başarıyla tamamladığımıza inanıyorum” dedi.