Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı

16 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında Bursalı otomotiv firmaları, Polonya’da ikili iş görüşmelerine katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan’ın başkanlık ettiği heyette proje ortakları arasında yer alan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 10 firma yer aldı. Başkent Varşova’da, Polonya Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen programda Polonya’nın önde gelen firmalarıyla iş görüşmeleri yapan heyet, ayrıca sektörde faaliyet gösteren ilgili kurum ve firmaları da ziyaret ederek Polonya pazarına ilişkin bilgi aldı.

“Bursa otomotivde çok ileri bir aşamada”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa otomotiv sektörü ve BTSO’nun sektördeki projelerine ilişkin bilgiler verdi. Otomotiv endüstrisinin Bursa’nın en büyük ihracatçı sektörü konumunda yer aldığını belirten Koçaslan, sektörün gelişmiş altyapısı, genç ve eğitimli işgücü, güçlü tedarik zinciri ve 50 yılı aşan bir üretim tecrübesine sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın gerek iç piyasa gerekse de uluslararası pazarlarda rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Koçaslan, “Bununla birlikte Gümrük Birliği ve Türkiye'nin AB adaylığı da otomotiv endüstrimizde önemli gelişmelere yol açtı. AB’ye uyum çalışmaları kapsamında, AB ürün ve çevre standartlarının kabul edilmesi ile birlikte şirketlerimizin pek çoğu AB mevzuatına uygun kalite sistem sertifikalarını alarak dünya standartlarında kalifikasyon seviyelerine ulaştı. Bursa sanayisi otomotivde teknoloji ve uluslararası sertifika konularında artık çok ileri bir aşamada. Son yıllarda iddialı büyüme grafiğini sürdüren Polonya da, ülkemizin Orta Avrupa’daki en önemli ticaret ortağı konumunda. Özellikle otomotiv endüstrisinde işbirliği için önemli fırsatlara sahibiz. Bu etkinliğin hızla büyüyen ve gelişen iki ülkenin 10 milyar euro’luk ticaret hacmi hedefine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

“Otomotiv yüzde 13 paya sahip”

Polonya Ticaret Odası Şef Ekonomisti Piotr Soroczynski, Polonya’nın AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerin başında geldiğini söyledi. Polonya’nın üreten bir ülke olduğunu ifade eden Soroczynski, otomotivin Polonya sanayi üretiminde yüzde 13 paya sahip olduğunu vurguladı. Sektörde ağırlıklı olarak motor parçaları ve yedek parça üretimi yapıldığını kaydeden Sorocynzski, “Avrupa’da 4, dünyada ise 9. büyük tedarikçi konumundayız. Bursa’nın otomotiv sektöründeki potansiyelini biliyoruz. Bu proje ile yeni işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Polonya elektrikli araçlara hazırlanıyor”

Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı Stratejik Sanayi Müdürü Grzegorz Galczynnski otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçiş süreci yaşandığını ifade etti. Polonya’yı bu dönüşüme hazırlamayı hedeflediklerini kaydeden Galczynski, “2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli taşıt hedefimiz bulunuyor. Devlet kurumlarına ait araçların yüzde 25’i elektrikli olacak. Ar-Ge çalışmalarımız bu yönde yoğunlaşmış durumda. Elektrikli araçlar üzerine toplam tutarı 2,4 milyar euro’ya ulaşan 17 proje yürütüyoruz. Sektörün güçlü ülkelerinden Türkiye ile de işbirliğimizi artırmak istiyoruz” dedi.

BTSO heyeti, ziyaret kapsamında ayrıca Polonya Silesia Otomotiv Kümelenmesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılırken, Polonya otomotiv sektörünün önde gelen firmaları Kirchoff ve Maflow Grup’u da ziyaret ederek, üretim tesislerini inceledi.