Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’ne rekor ziyaretçi

22 Ekim 2018

BURSA - Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek 14 Mart 2018 Tıp Bayramı’nda kent belleğine kazandırılan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, kurulduğu günden bu yana 15 bin kişiyi ağırladı. Doktor Ceyhun İrgil’in de destek ve katkıları ile Pınarbaşı Mahallesi'nde restore edilen 150 yıllık sivil mimari örneği Yerkapı Konağı’nda kurulan müze, şehrin ünlü hekimlerine ait tıbbi alet ve kimlikler, hastalıklı organlar, sağlık alanındaki gelişmelerin anlatıldığı panolar ve canlandırmalarla Bursa’nın sağlık tarihini geleceğe taşıyor.

Yaklaşık 290 metrekare alana sahip müzede, Bursa’da eczacılığın gelişimi de gözler önüne seriliyor. Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, günümüz tıbbının yanı sıra Osmanlı dönemi tıp tarihine de ışık tutuyor. Rüştü Burlu'nun sağlık tarihine ilişkin koleksiyonları başta olmak üzere sağlık alanında çalışan kişilerin bağışladığı eşya, kitap ve belgelerle alt yapısı oluşturulan müze, çok sayıda yerli ve yabancı müze meraklısının da ilgini çekiyor.