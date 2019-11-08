“Bursa, sağlık turizminde İstanbul’un alternatifi haline geldi”

08 Kasım 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı ile Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, açılışının ikinci yılında Bursa basınıyla bir araya geldi. Bursa’nın sağlık alanında Güney Marmara’nın merkezi haline geldiğine işaret eden Dr. Remzi Karşı, ayrıca ilin sağlık turizmi alanında da İstanbul’un bir alternatifi olduğuna dikkat çekti.

Sağlık turizminin ülke politikası haline getirilmesinin önemli katkı sağlayacağının altını çizen Karşı, bu sayede bu alanda hizmet verecek özel sektör yatırımlarının da önünü açılacağını belirtti. Medicana Bursa Hastanesi olarak sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı ülkelerden hasta kabul ettiklerini ve tedavinin sürekliliği noktasında bu hizmetin kente değer kattığını anlatan Remzi Karşı, “1.5 ay önce Gürcistan Tiflis’ten uçak ambulansla Yenişehir Havalimanı’na bir hasta geldi. Tedavinin ardından bugün Gürcistan’dan çok sayıda hasta bakmaya başladık. Şehir Hastanesi de benzer bir hizmet vermeye başladığında Bursa’ya sağlık turizmi alanında çok daha fazla yatırım gelecektir. Ayrıca İstanbul’dan bir hastayı 1.5 saatte Bursa’nın herhangi bir yerine getirebiliyoruz. Kentin bu avantajı da sağlık turizminin gelişmesi noktasında önemli” diye konuştu.

Artan yatırımlar rekabete olumlu yansıyor

Bursa’da hizmet vermeye başlayan Şehir Hastanesi ve artan özel hastane yatırımlarının önemine vurgu yapan Karşı, özel hastaneler açısından kentte oluşan rekabetin nitelikli sağlık hizmeti sunma noktasında çıtayı yukarıya taşıdığını, bunun da toplum sağlığı ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşma noktasında olumlu bir rekabet oluşturduğunu kaydetti. Remzi Karşı, “Bu nedenle yatırımların sürmesi hepimiz için olumlu” dedi.

2020’de İzmir hastanesi açılacak

Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, iki yıl önce Türkiye’deki 13’üncü hastanesini Bursa’da açtı. Bursa’da 325 yatak kapasiteli hastane ile hizmet veren grup, 2020’de İzmir’de de bir hastane açma hazırlığında. Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, Medicana Grubu’nun sağlık hizmetlerinin yanı sıra açtığı üniversiteler ile eğitim ve kamu yararı içeren sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma katkı koymaya devam eden bir grup haline dönüştüğünü vurguladı.