“Bursa, sağlık ve termal turizm ile 12 ay turist çekebilir”

26 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) – Türkiye sağlık turizminin üç ana başlık olarak incelendiği toplantıda, Türkiye’de tıbbi turizm, spa-wellnes turizmi ve termal turizm konusunda yatırımların olduğu sağlık turizmi alanında 2018 yılında 765 bin kişiye hizmet verildiği belirtildi. Elde edilen gelir bugün itibari ile 7,3 milyar dolar iken 2023 yılında 20 milyar dolar seviyesine ulaşılması hedefleniyor. Yabancı kaynaklı hastaların Türkiye’yi tercih etmesindeki nedenlerin başında, teknik özelliği üstün hastane ve ekipmanlar, kaliteli, tecrübeli ve etkin doktor kadrosu ve fiyatların uygunluğu gösterildi. Bursa’nın Sağlık Turizminde hak ettiği seviyeye bir türlü gelememesinin başında, İstanbul’un marka değeri ve bilinirliğinden negatif anlamda etkilenmesi, Bursa’da bulunan havalimanının uluslararası uçuşlara kapalı olması ve İstanbul da sadece sağlık değil, diğer turizm kollarında da cazip seçenekler olması gösterildi. Bunun yanında dil bilen personel eksikliği ve gelecek yatırımlar için tıbbı eleman ve eğitim yetersizliğinin de başlıca sorunlardan olduğu belirtildi. Bunun dışında Termal Turizm konusunda Bursa’nın potansiyelinin ve Keramet Şelalesi-Kaplıcası gibi mevcut kaynaklarının kullanılamadığı anlatıldı.

Bursa’nın mevcut potansiyelinin yüzde 100 kullanılması için termal tedavi yöntemlerine teşvik verilmesi gerektiği, ayrıca tıpkı Avrupa’da yüzde 100 dolulukla çalışan örneklerde olduğu gibi bu tedavi yönteminin SGK aracılığı ile reçeteli olarak devreye sokulması ile yatırımcı gruplara yatırım iştahı sağlanması gerektiği belirtildi. Bu şekilde Bursa’nın yüzde 40 dolaylarında olan mevcut sağlık turizmi potansiyeli tam kapasite olarak kullanılabilir, bu sayede 12 ay gelecek nitelikli turistler ile yılın her ayı yüksek doluluk oranları, yüksek istihdam ve ülkeye döviz girdiği sağlanabilmesi öngörülüyor.