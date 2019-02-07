“Bursa sanayisi bir yerde toplanmak zorunda”

07 Şubat 2019

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kentin tüm kesimleriyle bir araya gelerek, Bursa’nın bugününü ve geleceğini hep birlikte planlamak üzere fikir ve önerilerini aldı. ‘Fikir Birliği’ toplantısında; 8 ayrı oturumda 26 grupla görüşen Bozbey, Bursa’nın öncelikli olan 10 temel sorununa çözüm önerilerini dinledi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, kentin sorunlarını halkla birlikte çözme hedefiyle yola çıktığını ifade eden Mustafa Bozbey, dernekler, sanayici ve işadamları, sendikalar, akademik odalar, meslek odaları, esnaf odaları ve basın mensupları ile buluştu. Bozbey, ulaşım, kirlilik, su kaynakları ve maden ocakları, turizm, yeşil, vatandaş için spor, istihdam, şehir planlama, tarım, sağlık, sosyal hizmetler ve yerel yönetim başlıkları altında sorunları irdelediklerini söyledi.

Kentin önemli sorunlarından birinin sanayi planlaması ve istihdam olduğuna dikkati çeken Mustafa Bozbey, “Teknolojiyi yüksek sanayiye dönüştüremiyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak buna destek olunmalı. Yeni iş imkanları geliştirilmeli. Meslek edindirme kursları ile sanayiye iş gücü yetiştirmek lazım” dedi. Yerel belediyelerin, yıllar önce sanayi yapılanmasında ‘gençlere iş imkanı olsun’ mantığıyla hareket ederek çarpık sanayileşmeye göz yumduğuna dikkati çeken Mustafa Bozbey, “Önce bir fabrika yapıldı, sonra diğer geldi. Fabrikalar büyüdü derken parçalı sanayiye dönüştü. Çalı, Kayapa, Hasanağa, Akçalar bölgelerinin sorunları devam ediyor. DOSAB daha yeni yeni toparlanıyor. Burada en büyük yanlış, devletin bu alanlardaki tasarımı yerel yönetimlere bırakmış olması. Sanayiye ihtiyaç var, evet, ama bunlar OSB’lerde yapılmalı, hepsi orada toplanmalıydı. Şimdi yeni bir süreç başlıyor. Bursa sanayisi yavaş yavaş bir yere toplanmak zorundadır” diye konuştu.

Turizmde, konaklama 3 geceye çıkacak

Ekonomiye kayda değer katkısı olan Uludağ’dan daha fazla faydalanmak gerektiğinin altını çizen Bozbey, turizme yönelik bir diğer hamlenin de jeotermal hazine kullanılarak sağlık turizminde olması gerektiğini vurguladı. Bozbey, bugün ortalama gecelemenin 1.7 olduğunu ve ilk etapta 32e çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Bursa’nın denizini de hak ettiği seviyede kullanamadığından yakınan Bozbey, deniz turizminde de potansiyeli artıracak bir proje geliştirdiklerini söyledi. Mustafa Bozbey, yeşilini kaybeden yeşil Bursa’yı yeniden kazanmak istediklerini ifade etti.

Ulaşım metro ile yapılacak

“Şehirleri insan için planlamadık” diyen Bozbey, yeşil planlama ve afet planlamalarının gözetilmediğini, kentsel dönüşümün buna göre gerçekleştirileceğini belirtti. Ulaşıma dair çözümlerini de anlatan Bozbey, “Ankara ve İzmir Yolu yetersiz. Alternatif güzergahlar ve yeni bağlantı yolları yapılmadığı sürece sorunlar daha da büyüyecek. Hafif raylı sistem istasyonlarında araç otoparklarının olmamasından dolayı insanlar, toplu ulaşımdan yeterli düzeyde faydalanamıyor. Ulaşım, metro ile yeniden kurgulanacak” dedi. Yenişehir Havaalanı’nın da yanlış lokasyonda yapıldığına vurgu yapan Bıozbey, ancak kargo taşımacılık ile değerlendirilebileceğini ifade etti. Su kaynakları, maden ocakları ve turizm konusunda çözüm bekleyen sorunlara da dikkati çeken Bozbey, göreve geldiklerinde bu sorunların ortak akılla üstesinden geleceklerini söyledi.