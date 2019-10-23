“Bursa, sunduğu avantajlarla, üretim için mükemmel bir adres”

23 Ekim 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekim Ayı Meclis Toplantısı ve iş dünyası buluşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi. BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, BTSO öncülüğünde gerçekleştirilen Techxtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show Fuarı açılış töreni ile başlayan Bursa programında ileri teknolojiyle üretim yapan firmaları da ziyaret ettiğini söyledi. Bursa’nın ne kadar dinamik ve üretken bir şehir olduğunu bir kez daha gördüğünü ifade eden Mustafa Varank, “Yılın ilk 9 ayında Bursa’nın gösterdiği 11 milyar dolarlık ihracat hacmi de üretkenliğinizin bir diğer yansımasıdır. Bursa, hemen hemen her sektörde ihracat yapabilen bir sanayi altyapısına sahip. Tabii bu altyapının gelişmesinde sunduğumuz desteklerin büyük katkısı oldu. Bugüne kadar Bursa’da 40 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 50 binin üzerinde vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık” dedi.

“Bu başarı tesadüf değil”

2002 öncesi dönemde Bursa’da 9 OSB varken, 17 senede 8 yeni OSB’yi kente kazandırıldığını ifade eden Bakan Varank, “Bu yatırımlarla 100 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturduk. Yine bu sene Bursa’da 2 yeni özel endüstri bölgesi ilan ettik. Bu 2 bölge tam kapasiteyle çalıştığında, cari açığımızda yıllık 330 milyon dolarlık azalma olacak. Bursa’nın bir diğer ayırt edici özelliği de inovasyona olan yatkınlığı. Bursa’da 128 Ar-Ge merkezi bulunuyor, bu da Bursa’yı İstanbul’un ardından ülke genelinde 2. sıraya taşıyor. Nitekim, Bursa’nın ihracatında orta ve yüksek teknolojili ürün payının yüzde 58’in üzerinde olması tesadüf değil” ifadelerini kullandı. Bursa’nın üretim yeteneğini daha da geliştirmek amacıyla Ankara’dan sonra ikinci model fabrikayı mart ayında BTSO öncülüğünde Bursa’da açtıklarını hatırlatan Mustafa Varank, “Bakanlık olarak buraya 4 milyon TL katkı sunduk.” diye konuştu.

“Bursa, mükemmel bir adres”

“Daha güçlü bir Türkiye için yönümüzü belirledik” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde yeni başarı hikâyesinin yazılacağını kaydetti. Mustafa Varank, “Uluslararası kuruluşlar ülkemize ilişkin büyüme tahminlerini teker teker yukarı revize ediyorlar. Ekonomimiz günden güne inşallah daha da güçlenecek. Aslında kaynaklarınızı yatırıma ve istihdama yönlendirmenin tam zamanı. Bursa, insan kaynağı ve lojistik açıdan sunduğu avantajlarla, üretim için mükemmel bir adres. Buradaki imkânlardan en iyi şekilde faydalanmaya odaklanmalısınız. Türkiye’yi büyütecek adımları atmak, milletimizin refahını yükseltecek hamleleri yapmak temel önceliğimiz. Önümüzdeki dönemin, Bursa’nın ve Türkiye’nin daha büyük başarılar elde ettiği bir dönem olması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Bursa’nın gizli kahramanları

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yüksek teknolojiye dayalı sanayi strateji hedeflerinin en önemli uygulama alanlarından birinin Bursa olduğunu söyledi. Bursa iş dünyasının Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlayacak kentlerin başında geldiğini kaydeden Başkan Burkay, “Bakanımızla birlikte Bursa ekonomisine önemli katkı sağlayan tesislerimizi gezdiğimizde Bursa’nın gücünü ve kapasitesini bir kez daha gördük. Bu salonu dolduran iş dünyamızın kıymetli temsilcileri aslında bu başarının gerçek kahramanlarıdır” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin hedefleri için çalışacağız”

Türkiye’nin ekonomik gücünün dış politikada belirleyici olduğunu ifade eden Başkan Burkay, şöyle konuştu: “Başta yerli, yenilikçi ve milli teknolojiye dayalı savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda Türkiye artık kendi oyun planını kurgulayan bir ülke haline gelmektedir. Bizler de Bursa olarak ülkemizin önüne koyduğu bu hedeflere ulaşmada bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.” Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında 40’ın üzerinde makro projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Burkay, “TEKNOSAB, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, BUTEKOM ve UYEM Türkiye’yi örnek olan projelerimizden sadece bazıları. Bu projelerin hayata geçmesinde katkı sunan Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ve bakanlık yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023, 2053 eve 2071 hedefleri doğrultusunda Bursa’nın içerisinde yer aldığı bölgenin geçmişte başardıkları, gelecekte başaracaklarının en önemli kanıtıdır. Bursa iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa’nın 188 ülkeye ihracat yapan; 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren bir kent olduğunu belirterek, “Kent ekonomisini geleceğe taşıyacak en önemli unsur birlik ve beraberliğimizdir. Zorlu bir dönemden geçen ülkemize destek vermek adına üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa iş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur, Bakan Mustafa Varank’a sektörlerin taleplerini içeren rapor ile BTSO 15 Temmuz Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim Külliyesi’nin maketini takdim etti.

Ayrıca BTSO Ekim ayı Meclis Toplantısının konuğu, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya TSO Başkanı İsmet Özotraç ve iş dünyası temsilcileri oldu. Heyet, Kütahya yatırım olanakları ve Kütahya’da kurulan Zafer OSB hakkında Bursa iş dünyası temsilcileri ile bilgi paylaştı.