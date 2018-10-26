26 Ekim 2018

BURSA - Bursa Teknik Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı açıldı. Açılışta konuşan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Araştırma merkezleri, merkez laboratuvarı, Bursa Teknoloji Transfer Ofisi, nitelikli eğitim veren Yabancı Diller Yüksek Okulu, enstitüleri, fakülteleri, lisans ve lisansüstü programları ile BTÜ, öncelikle Bursa, bölge ve ülkesi için tüm imkânları ile çalışmaktadır” dedi.

Karademir, BTÜ’de 4 fakülte ve 1 yüksekokulun aktif eğitim yaptığını, 43 lisans, 31 yüksek lisans ve 12 doktora programı bulunduğunu vurguladı. Toplamda 4 bin 667 öğrencinin üniversite bünyesinde eğitim ve araştırma yaptığını ifade eden Karademir, 337 akademik personel bulunduğunu aktardı.

BTÜ’nün hedeflerinden de bahseden Karademir, “BTÜ, öğrenci sayısını en fazla 15 bin bandında tutmak ve bunun en az yüzde 40’ını lisansüstü öğrencilerden oluşturacak şekilde tematik, araştırmacı üniversite konseptine uygun yapılanmaya çalışmaktadır. Bu güne kadar özellikle yabancı dil eğitiminde son derece nitelikli eğitimi, zengin eğitim, araştırma ve test/analiz laboratuvarları, çok kalabalık olmayan sınıfları, genç, dinamik, çalışkan personeli, özellikle proje tabanlı uzun dönem staj programları (BTÜ-SEP) ile BTÜ, yeni Türkiye vizyonuna en uygun şekilde çalışmaktadır” dedi. Karademir ayrıca, BTÜ’nün ‘2016 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ listesinde ilk 50 sıralamasına giren en genç üniversite olduğunu ve çalışkan akademisyenleri sayesinde ise ‘Akademik Performans Göstergeleri’nde de ilk 15’e girdiğini hatırlattı.

Konuşmaların sonunda TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde derece alarak Bursa’yı başarıyla temsil eden BTÜ öğrencileri için de tören düzenlendi. Döner Kanatlı İHA Kategorisinde birincilik ödülü alan BENDİS takımı ödüllerini Önceki dönem Başbakan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in elinden aldı. Törende ayrıca 2017-2018 yılları akademik performans ödülleri akademisyenlere de verildi. Akademik yılın ilk dersi, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu tarafından verildi.

Açılışa; önceki dönem Başbakan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Atilla Ödünç, Bursa Vali Vekili Ergun Güngör, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç’ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.