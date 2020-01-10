Bursa Teknik Üniversitesi, 42 firma ile anlaşma imzaladı

10 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursatto) koordinasyonu ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nı tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, BTÜ Heyeti başta Bursa olmak üzere, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Kastamonu’daki sanayi kuruluşları tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Öğretim üyelerinden oluşan BTÜ heyetine 75’in üzerinde toplantıda bizzat eşlik eden Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, 2244 Sanayi Doktora Programının çıktıları alındıkça ülke kalkınmasının da ivme kazanacağını belirtti.

Rektör Karademir, “Teknoloji Transfer Ofisimiz koordinasyonunda Kasım ayı ortasından itibaren Aralık ayı sonuna kadar yoğun bir tempoda beş farklı ilde 75 firma ile 100’ün üzerinde toplantı gerçekleştirdik. Bu süreçte farklı sanayi sektörlerinde başarı hikâyeleri oluşturarak ülkemiz kalkınmasına katkı koymuş çok sayıda firma sahibi ve sanayicimizle birebir tanışma fırsatı bulduk. Bizler de gerek TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programını gerekse BTÜ’nün gelişmiş laboratuvar altyapısını, Ar-Ge yatırımlarını tanıttık ve çeşitli alanlarda uzmanlaşmış çok sayıda akademik personelimizi sanayicilerimizle buluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde firmalarımızdan, iş insanlarımızdan yüksek teveccüh gördük ve özlenen üniversite-sanayi örneklerini yaşadık. Tüm bu görüşme süreci neticesinde 130’un üzerinde doktora öğrencisini Üniversitemizde yetiştirmek üzere 42 proje başvurusunu değerlendirilmek üzere TÜBİTAK’a sunduk. Bu yoğun süreci yöneten Bursatto ekibimize, firma ziyaretlerinde aktif görev alan akademisyenlerimize ve en önemlisi bizleri firmalarında ağırlayan tüm değerli sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum. TÜBİTAK’ın başvurularımızın tümünü kabul ederek Bursa Teknoloji Transfer Ofisimize desteğini sürdürmesini ve üniversite-sanayi işbirliklerini arttırmamıza olanak sağlamasını umuyorum” dedi.