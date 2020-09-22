Bursa, teknoloji yatırımlarıyla sanayide üst lige çıkacak

22 Eylül 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Dünyada yaşanan değişim ve dönüşüme paralel planlanan önemli yatırımların Bursa merkezli şekillendiğine dikkat çeken Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, “TSE tarafından planlanan ve kapsamı genişletilen Otomotiv Test Merkezi, BTSO tarafından sürdürülen TEKNOSAB projesi, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun yerli otomobil projesi gibi yatırımlar Bursa’yı Türkiye’nin sanayi dönüşümünde bir üst lige taşıyacak. Türkiye’nin üretim üssü Bursa, Osmanlı’nın kuruluşuna nasıl öncülük ettiyse Türkiye’nin gelecek hedeflerinde de aynı öncü rolü oynayacaktır. Bu yatırımlar 50 yıl sonra Bursa’yı Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı üretim üslerinden biri yapacaktır. BU yatırımlar yeni yatırımları da kente çekecektir” dedi. Latif Deniz, Bakanlığın “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” programı kapsamında projesi kabul edilen 10 firmadan üçünün de Bursalı firmalardan oluştuğunu hatırlattı.

131 Ar-Ge, 29 Tasarım Merkezi faaliyette

Latif Deniz, Bursa’daki mevcut sanayi yapısının, bilgi tabanlı, Ar-Ge ve inovasyona dayalı, yüksek katma değerli, yüksek teknolojiye sahip, küresel rekabete uygun bir sanayi yapısına dönüştürülmesini hedeflediklerini kaydetti. Türkiye’deki bin 232 Ar-Ge Merkezi’nden 131’inin Bursa’da bulunduğunu belirten Deniz, tasarım merkezi sayısının da 29’a ulaştığını kaydetti. Üniversite sanayi işbirliği noktasında da aktif rol oynadıklarına işaret eden Latif Deniz, “İlk başta amaç Ar-Ge ve tasarım alanında ekosistem oluşturmaktı. Bunu oluşturduk. Bundan sonraki amacımız yürütülen çalışmaların somut çıktılarının değerlendirilmesi, patent sayısının artırılması ve ürünlerin ticarileştirilmesi için gerekli desteklerin verilmesi. Bu kapsamda firma ziyaretlerimize akademisyenlerin yanı sıra KOSGEB, BEBKA, TSE gibi kuruluşları da dahil ettik” dedi.

917 firmada 6.385 Ar-Ge personeli

Bursa’nın bünyesindeki 17 organize sanayi bölgesi ile imalat sanayinde Türkiye’nin katma değerinin yüzde 9’unu tek başına sağladığına işaret eden Latif Deniz, geleneksel sektörlerin yanı sıra Bursa’nın raylı sistemler, havacılık, savunma gibi yükselen sektörlerle de yüksek teknolojili ürünler ürettiğine vurgu yaptı. Deniz, kentteki iki özel endüstri bölgesinin de cari açığın kapatılmasına 162 milyon dolar katkı sağlayacağını, özel endüstri bölgelerinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ar-Ge merkezlerinde bugüne kadar bin 743’ü tamamlanmış 2 bin 733 proje yürütüldü. Patente değer ürün sayısı ise bin 195 adet. Bunlardan 197 tanesi patent aldı. Otomotiv ve tedarik sanayinde 46, makine teçhizat sektöründe 25, tekstilde 15 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Öte yandan 917 firmanın da Ar-Ge biriminde 6 bin 385 personel istihdam ediliyor.