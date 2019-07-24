Bursa, teknolojik dönüşümü yeni nesil OSB’ler ile yapacak

24 Temmuz 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Mevcut sanayi yapısının, bilgi tabanlı, Ar-Ge ve inovasyona dayalı, yüksek katma değerli, yüksek teknolojiye sahip, küresel rekabete uygun bir sanayi yapısına dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, Türkiye’deki bin 156 Ar-Ge Merkezi’nden 121’inin Bursa’da bulunduğunu söyledi. Deniz, kentte kurulacak yeni OSB’ler ile birlikte Bursa’nın sanayi kenti kimliğini, teknoloji kenti kimliğine taşıyacağını aktardı.

Bursa’da 14’ü karma, 4’ü ihtisas olmak üzere tüzel kişilik kazanmış toplam 18 organize sanayi bölgesi bulunuyor. 18 OSB’de bin 872 firma faaliyet gösterirken, OSB’ler 186 bin 106 kişiye istihdam sağlıyor. OSB’lerin toplam ihracatı 12 milyar doları aşıyor. 5 bin hektarlık toplam büyüklüğe sahip OSB’lerde 2 bin 853 hektarlık sanayi alanı yer alıyor. Bursa’nın OSB’lerinin doluluk oranı ise yüzde 83. Sektörel dağılıma göre ilk sırada 724 firma ile tekstil, ikinci sırada 291 firma ile otomotiv ve tedarik sanayi, üçüncü sırada ise 164 firma ile metal sektörü yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, “Bursa’nın ayrıca iki yeni OSB başvurusu bulunuyor. Orhaneli Maden İhtisas OSB ile KOBİ OSB. KOBİ OSB için 2 bin 550 küçük ve orta boy işletme başvururken, toplam alan 1.440 hektar olacak. KOBİ OSB’nin Yenişehir, Karacabey veya Nilüfer ilçelerinden birinde kurulması öngörülüyor” bilgisini verdi. Islah çalışmaları kapsamında Kayapa, Akçalar, İnegöl-Yenice, Barakfakih sanayi bölgelerinin OSB statüsüne kavuşturulduğunu hatırlatan Deniz, 5 bölgede de ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ar-Ge merkezlerinden 1.195 adet teknolojik ürün

Mevcut sanayi yapılanmasında teknolojik dönüşümün Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleirnin içselleştirilmesiyle sağlanabileceğinin altını çizen Latif Deniz, Türkiye’deki bin 156 Ar-Ge Merkezi’nden 121’inin Bursa’da bulunduğunu, ayrıca kentte 26 tasarım merkezinin de faaliyet gösterdiğini söyledi. Mevcut sanayi yapısının, bilgi tabanlı, Ar-Ge ve inovasyona dayalı, yüksek katma değerli, yüksek teknolojiye sahip, küresel rekabete uygun bir sanayi yapısına dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yapan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, “Ar-Ge merkezlerinde bugüne kadar 2 bin 733 proje yürütülmüş, bin 743’ü tamamlanmış, 990’ı devam etmektedir. Projelerde elde edilen yeni teknolojik ürün sayısı bin 195 adettir. Bunlardan 197 adedine patent çıkartılarak tescillenmiştir. Diğer 998 ürünün patent başvuru çalışmaları da devam etmektedir” dedi.

Tasarım merkezi sayısı 26 oldu

Ar-Ge merkezleri arasında otomotiv ve otomotiv tedarik sanayinin ağırlığının bulunduğuna vurgu yapan Latif Deniz, otomotivde 46, makine teçhizat sektöründe 25, tekstilde 15 Ar-Ge merkezi bulunduğunu aktardı. Deniz, bünyesinde Ar-Ge birimi bulunduran firma sayısının 917 olduğunu ifade ederek, bu birimlerde 6 bin 385 personelin istihdam edildiğini hatırlattı. Ar-Ge merkezlerinin etkinliğinin artırılması noktasında Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin önemine işaret eden Latif Deniz, bu kapsamda OSB’lerin bölge müdürlükleri ile koordineli çalıştıklarını söyledi.

Bursa, TEKNOSAB ile ölçek ekonomisine geçecek

Öte yandan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) de altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ediyor. BTSO’dan edinilen bilgiye göre bölgede sanayicilerin alanları minimum 15 bin metrekare olarak belirlendi. Bölgede 15 bin metrekare ve üzeri alana sahip 170 parsel bulunuyor. Bugüne kadar 600 milyon lira yatırım yapılan bölgede yılsonunda 60 ila 65 parselin teslim edilmesi planlanıyor. TEKNOSAB’ın Bursa’yı kilogram başına ihracat fiyatında 8 dolara ve kişi başına yıllık 35 bin dolarlık gelir hedeflerine taşıması hedefleniyor.