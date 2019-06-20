Bursa Ticaret Borsası, 2024 Avrupa Tahıl Günleri adayı

20 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Avrupa Ticaret Borsaları Birliği “Europen Commadities Exchange” (ECE) tarafından düzenlenen Tahıl Alım Günleri” etkinliğinin 64. Organizasyonunu Türkiye’ye, Bursa’ya kazandırmak için geri sayım başladı.

Türkiye’yi temsilen tek aday olarak yarışan BTB, dünyanın her yerinden katılımcıların bulunduğu etkinliği Bursa’mıza taşımak için kolları sıvadı ve ilk sunumunu gerçekleştirdi.

BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve TOBB Başkan Danışmanı Yiğit Ateş, Avusturya`nın başkenti Viyana`da gerçekleştirilen adaylık toplantısına katılarak, Bursa ve Türkiye’yi yaptıkları başarılı bir sunumla tanıttı.

Geçmişten bugüne tarım sektörünün kalbi olan Bursa’yı, Viyana’ da en iyi şekilde tanıttıklarını belirten BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın “Bu uluslararası organizasyon ülkemizin ve şehrimizin ekonomisi için çok çok önemli. Umarım Rotterdam, Bolonya, Paris ve Bursa`nın yarıştığı bu önemli organizasyonu şehrimize kazandırarak turizm ve ekonomimize de ciddi katkı sağlamış olacağız” dedi.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı da “BTB`nin Avrupa Ticaret Borsaları Birliği’ne üye ilk ve tek Türk Ticaret Borsası olmasından dolayı son derece gurur duyuyoruz. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da büyük desteği ile Avrupa Tahıl Alım Günleri 2024 organizasyonunu ülkemizin ev sahipliğinde Bursa`da gerçekleştirerek, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyor, dünyanın en büyük un ihracatçısı olan Ülkemizin tarım ekonomisine de ciddi manada değer katacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Avrupa Ticaret Borsaları Birliği

Bursa Ticaret Borsası, 2015 yılı son çeyreğinden itibaren Avrupa Ticaret Borsaları Birliği’nin ilk ve tek Türk Üyesi olmuştur. Bu yapı 1961 yılında Strazburg merkezli olarak kurulmuş ve bugün, 12 ülkeden 38 Ticaret Borsasını bir araya getiren uluslararası bir platformdur.

Avrupa Ticaret Borsaları Birliği “Tahıl Alım Günleri” 2024 yılında gerçekleşecek 64. Organizasyonunun seçim oylaması kapalı zarf usulü ile Ekim ayında yine Viyana’da gerçekleştirilecek. Bursa Ticaret Borsası’nın da ev sahipliği yarışında olduğu etkinlikte en büyük rakibi Fransa olarak görülüyor.