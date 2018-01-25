Bursa Ticaret Borsası’nın işlem hacmi yüzde 17 arttı

25 Ocak 2018

BURSA - Bursa Ticaret Borsası’nın (BTB) 2017 işlem hacmi hakkında açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “İstikrar; yatırım, üretim, istihdam, büyüme ve daha çok ihracat demek. Bizler de istikrar ve huzur ortamı içinde üyelerimizin üstün gayret ve başarıları ile birlikte Bursa ve ülkemiz için çalışıyor ve üretiyoruz. 2017’de borsamızın işlem hacmi 3 milyar 83 milyon 120 bin 109 TL’ye yükselerek bir öndeki yıla göre yüzde 17 oranında artış göstermiştir” dedi.

2017 yılında BTB’deki en yüksek tescil işlem hacmine ulaşıldığını belirten Matlı, “Bu başarı sadece Bursa Ticaret Borsası`nın başarısı değil, aynı zamanda tüm üyelerimizin de başarısıdır. Bu yıl da yine birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza kurumumuz ve aynı zamanda şehrimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Matlı’nın verdiği bilgiye göre, 2017 yılında Bursa Ticaret Borsası’nda en çok işlem gören ürünler arasında 1 milyar 31 milyon 541 bin lira ile zeytin ilk sırada yer aldı. 309.4 milyon liralık işlem hacmi ile yaş sebze ve meyve ürünleri ikinci, 271.4 milyon liralık işlem hacmiyle mısır üçüncü ve 235.1 milyon liralık işlem hacmiyle canlı hayvan dördüncü, 223 milyon liralık işlem hacmi ile et beşinci sırada yer aldı.