‘Bursa Ticaret Köprüsü’ 18 Şubat'ta yapılacak

13 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Kentin güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer alan BUİKAD, RUMELİSİAD ve TÜGİAD Bursa Şubesi, işlerini daha da geliştirme adına birlikten kuvvet doğar yaklaşımıyla hareket ederek farklı bir organizasyona imza atıyor.

Bursa ve ülke ekonomisine katkı koyan üç dernek üyelerinin bir araya gelerek birbirleriyle tanışması ve olası işbirliği fırsatlarını değerlendirmesi amacıyla düzenlenen organizasyon, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çok amaçlı salonda yapılacak.

Planlanan tanışma ve işbirliği görüşmeleri formatının daha verimli olması açısından, her bir dernekten ortalama 30’ar üyenin katılacağı toplantı, 18 Şubat Salı günü, 15.00’de yapılacak açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Üç derneğin ortaklaşa yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Organizasyonun akışı dünyada birçok etkinlikte de uygulanan Speed Network formatı olacak ve katılımcılar, her birinde 10’ar kişi ile birer moderatörün bulunacağı yuvarlak masalarda 3’er dakika söz alarak kendilerini tanıtacaklar. Her biri 30 dakika sürecek olan 3 seans halinde gerçekleşecek görüşmelerde, üyelerimizin yaklaşık 30 ayrı katılımcı ile aynı masada yer alması ve iletişime geçmesi planlanmaktadır. Organizasyona kabul edilecek üyeler, başvuru önceliğine göre seçilecek, gelen talepler başvuru sırası ve sektörel dağılım eşitliği dikkate alınarak değerlendirilecektir. Birbirleri ile işbirliği olasılığı bulunan üyelerimiz, organizasyonun devamındaki kokteyl sırasında ve elbette birbirlerinden daha sonrası için randevu almak yöntemi ile görüşmelerini detaylandırabileceklerdir.”

BUİKAD, RUMELİSİAD ve TÜGİAD Bursa Şubesi’nden yapılan açıklamada, Bursa’da ilk kez uygulanacak Bursa Ticaret Köprüsü projesine önümüzdeki aylarda da devam edileceği ifade edildi.