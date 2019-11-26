Bursa Turizm Fuarı’na acente ve otelcilerden tam destek

26 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Crowne Plaza Bursa Otel’de turizm profesyonelleri ile bir araya geldi. Gerçekleşen değerlendirme toplantısına, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Bursa Turizm Tanıtma Birliği ve TÜRSAB Güney Marmara BTK Yöneticileri ve bağlı turizm acente yetkilileri katıldı.

Daha önce otel yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda fuar yapılmasına dair büyük destek gördüklerini ifade eden Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, bu toplantıda acentecilerden de aynı desteği gördüklerini ve ortak akıl sonucunda 3. Fuarın kesin olarak yapılacağını açıkladı.

2. Bursa Turizm Fuarı’nın bolca ikili görüşmeye olanak sağladığını ve binin üzerinde acente ve otel temsilcisini bir araya getirdiğine dikkat çeken Eker, sektörden 3. Turizm fuarı için yoğun talep geldiğini söyledi. Hasan Eker, şunları söyledi: “Türkiye’nin sadece profesyonellerin katıldığı bir kontrat fuarına ihtiyacı var. Bu fuar gelişirse Bursa’da, Bölgemizde ve ülkemizde Turizm sektörü ve fuarcılık gelişir. Başlangıç aşamasında sektörün, odaların ve kamunun desteğine ihtiyacımız var. Fuarımızın amacı profesyonelleri buluşturmak, fuarların çok kalabalık olması firmaların memnun olacağı anlamına gelmiyor. Firmalar, profesyonel ziyaretçileri bekliyorlar. 2019 Turizm fuarında Bursa otelcileri büyük tur operatörlerini ağırladılar. Sektör Profesyonellerin katıldığı bu kontrat fuarını kökleştirebilirsek hem otelciler hem de acenteler kazanacaklar.”