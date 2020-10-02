“Bursa turizmde fuar ve kongrelere odaklanmalı”

02 Ekim 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyet Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret etti. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) idari hizmet binasında gerçekleşen görüşmede Bursa’nın turizm potansiyeli ve pandemi sonrası turizmin geleceği değerlendirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’yı küresel düzeyde üretim ve ticaret merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana 46 bin BTSO üyesinin tamamına dokunan projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, turizmin gelişmesine yönelik de önemli çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Yeni nesil fuar organizasyonlarından Ticari Safari’ye, Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nden HİSER Projesi’ne kadar turizm sektörüne yönelik çok sayıda çalışmaya imza attıklarını anlatan Burkay, “Odamız bünyesinde oluşturduğumuz Turizm Konseyimiz de sektörümüzün gelişimine katkı sunacak önemli projeler gerçekleştiriyor. Bizler sanayisiyle, turizmiyle, tarihi ve kültürüyle Bursa’nın önemli bir dünya şehri olmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Bursa’mızın ekonomisini sırtlayan, kent kimliğimizi oluşturan asırlık sanayi geleneğimizin dünyanın önemli metropollerinde olduğu gibi geliştirilerek korunması ve tüm değerlerimizle bir arada yaşaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. TÜRSAB Başkanımız Firüz Bağlıkaya ve çok kıymetli sektör temsilcilerimizle de bir araya gelerek faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Turizm sektörü aşı ve tedavi haberi bekliyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, pandemiden en çok etkilenen sektörün turizm sektörü olduğunu söyledi. Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB olarak pandemi sonrası dönemi daha iyi değerlendirebilmek için çalışmaya aralıksız şekilde devam ettiklerini belirterek, sektörün tıbbi gelişmelere odaklanmış vaziyette olduğunu ifade etti. Aşı veya ilaç bulunamaması durumunda gelecek yıl turizmde 2019 yılı rakamlarının yakalanmasının zor olduğunu kaydeden Bağlıkaya, “Sektör olarak tıp alanından gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Aksi durumda gelecek yıl iç turizm 2020 yılına benzer bir senaryo ile geçecektir. Dışardan gelecek turist anlamında ise bu yıldan biraz daha iyi bir sezon geçirebiliriz.” dedi.

“Bursa için ortak çalışmalar yapacağız”

Bursa’nın önemli bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Firuz Bağlıkaya, kentin İstanbul’un ardından Türkiye’nin en büyük iş hacmine sahip ikinci kenti olduğunu vurguladı. Bağlıkaya, “Bursa sanayisinin yanında aslında hem kültürel varlıklar hem de tarihsel açıdan önemli de bir turizm kenti. Şehirde sanayi ile turizmin ortak bir sinerji oluşturabileceğine inanıyoruz. Özellikle fuar ve kongre turizminde Bursa’nın önemli bir potansiyeli var. Bu etkinlikler için şehre gelen ziyaretçiler Bursa’da hem tarih hem kültür hem de gastronomi alanında önemli merkezleri gezme imkanına sahip. Kentin turizm sektöründeki pazarlama faaliyetlerinin bu yönde gerçekleşmesi konusunda BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ile görüştük. Yapacağımız ortak çalışmaları değerlendirdik. Oldukça verimli bir ziyaret oldu.” dedi.

“TEKNOSAB müthiş bir proje”

BTSO’nun sanayi ve turizm alanındaki projelerini de oldukça etkileyici bulduğunu ifade eden Bağlıkaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “TEKNOSAB müthiş bir proje. Çok önemli bir girişim. Burada gurur verilecek bir iş yapılıyor. TEKNOSAB ülke ekonomimize ve bölge turizmine büyük katkılar sağlayacaktır. Öte yandan Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) de Uludağ’ın dört mevsim turizme katkı sağlaması açısından kıymetli bir proje. Bölgede kongre turizminin gelişmesine destek olacak bu projeye liderlik eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı tebrik ediyorum.”

Ziyarette, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO Meclis Üyesi Hasan Eker, TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, BTSO 42. Komite Başkanı ve TÜRSAB Güney Marmara BTK Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Erice ile TÜRSAB Güney Marmara BTK Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Bodur ve Ekrem Aladağ da yer aldı.