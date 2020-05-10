Bursa turizmde Muğla ve İzmir’i geride bıraktı

10 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Yılın ilk 3 aylık döneminde Bursa’da 725 bin 900 yerli turistin, 155 bin 700 yabancı turistin geceleme yaptığını belirten Eker, illerin yerli turiste göre İstanbul, Antalya, Ankara ve Bursa şeklinde, yabancı turiste göre de İstanbul, Antalya, Nevşehir ve Bursa olarak sıralandığını söyledi. Önümüzdeki yıllarda Bursa’nın 3’üncülüğü rahatlıkla yakalayabileceğini ifade eden TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Burkon Turizm Genel Müdürü Hasan Eker, “Mevcut potansiyelimizi daha iyi kullanmamız lazım. Bunun için yerel yönetimlerin bu yöndeki çalışmalarının artırılması, gereken ulaşım ve çevre yatırımlarına devam edilmesi ve turizme yönelik altyapı hizmetlerinin tamamlanması gerekiyor” diye konuştu. Eker sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rakamlarda son yıllarda Bursa Turizm Platformu ile turizmde birlik beraberlik ve tek elden yönetimin önemli olduğunu düşünüyorum. Tanıtma Birliği’nin bütçesinin de turizmcilerin istekleri doğrultusunda kullanılması, bu gelişmede etken olmuştur. Daha yolun başındayız, yapmamız gereken birçok şey var, ama doğru yolda ilerliyoruz. Ülkemizin ve Bursa’nın geleceği için turizm çok önemlidir.”

Hasan Eker, turist sayısı bakımından Türkiye’nin Avrupa’da 4’üncü, dünya genelinde de 6’ıncı sırada bulunduğunu, ancak turizm gelirleri anlamında ise 15’inci sırada yer aldığını ifade etti. Eker, turizmde normalleşme eylem planının detaylarının yavaş yavaş ortaya çıktığını, Ramazan Bayramı'nın ardından iç turizmin başlamasının planlandığını da sözlerine ekledi.