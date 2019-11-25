Bursa turizmi için güç birliği

25 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi ilk ziyaretini, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA) gerçekleştirdi. BEBKA Ofisinde BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ile bir araya gelen MÜSİAD Bursa Şubesi Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Murat Toprak ve komite üyesi Erol Bodur, Bursa turizmini geliştirebilecek yollar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

MÜSİAD Bursa Şubesi Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Murat Toprak, faaliyetlerine yeni başlamış bir komite olduklarını hatırlatarak, Bursa turizminde söz sahibi paydaşlarla bir araya gelip, istişarelerde bulunmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

BEBKA ile benzer hedefler taşıdıklarını da belirten Toprak, “Bölgemizin tanınırlığını ve bilinirliliğini artırmak istiyoruz. Bu anlamda BEBKA’nın başlatmış olduğu ‘Marka Şehir Stratejisi çalışmasını oldukça önemsiyoruz. Ayrıca BEBKA’nın ilgilendiği, komşu illerimiz olan Bilecik ve Eskişehir ile de tarihsel ve kültürel birliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. Gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizde BEBKA ile çalışmalar yürütmekten mutluluk duyacağız” dedi.

“İşbirliği içerisinde olmak isteriz”

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de, heyete BEBKA’nın Bursa turizmini geliştirmek için yürüttüğü çalışmalardan bahsetti. Marka Şehir Stratejisi çalışmasıyla Bursa’da turizmin gelişmesi için ihtiyaç duyulan noktalara çözümler getirmeyi hedeflediklerini belirten Gerim, “Bursa’da kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, esnafımız ve turistlerin katılımıyla bir anket çalışması düzenliyoruz. Bunun sonucunda elde edeceğimiz sonuçları, turizmin paydaşlarıyla değerlendireceğiz ve çözüm önerilerimizi yetkili mercilere sunacağız. Bursa’da turizmin gelişmesini önemseyen MÜSİAD gibi güçlü bir dernekle de işbirliği içerisinde olmak isteriz” diye konuştu.