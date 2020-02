Bursa turizminde hedef Avrupalı turist

04 Şubat 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Turizm Platformu'nun yaptığı çalışmaların, platformun hedeflerinin, 2019 yılının turizm açısından nasıl geçtiğinin ve 2020 hedeflerinin konuşulduğu toplantıda, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Turizm Platformu’nun projeleri ve hedeflerinden bahsetti. Saraçoğlu, 2019 yılında Kore ve Çin’e yönelik ayrıca çalıştıklarını kaydetti. Bu yıl ise yeni pazarlar hedeflediklerini dile getiren Saracoğlu, platformun 2020 yılı projelerine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya, Balkan ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Japonya, Özbekistan ve Latin Amerika ülkeleri öncelikli hedeflerimiz. Bursa’ya daha fazla Avrupalı turist getirmek istiyoruz.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Bursa’nın turizmden aldığı payın artması için maddi manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaklarını belirterek, “Kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda gözümüzü budaktan sakınmayız” dedi. Aktaş, her ne kadar sanayi ön plana çıksa da Bursa’nın Türkiye’nin turizm potansiyeli en yüksek şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Bursa’nın, tarih turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, gastronomi turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi ve spor turizmi için potansiyel yatırım alanları olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa’nın her bir köşesi, her bir ilçesi ayrı bir değer. İznik’ten Karacabey’e, dağ ilçelerimizden sahil ilçelerimize kadar her bir köşede hissedilen zenginliği; dağı, denizi, ovası, tarihi, kültürü, yemeği hasılı saymakla bitiremeyeceğimiz onlarca değeri ve markası ile Bursa tüm zamanların en güzel şehri. Ancak bu güzelliklere sadece görenler mazhar olabiliyor. Geçtiğimiz yıl öncesine kadar Bursa’ya gelen günübirlik turistlerin sayısı konusunda elimizde net veriler yoktu. Bir senedir Büyükşehir Belediyesi eliyle işlettiğimiz Atatürk Caddesi üzerindeki bilgilendirme bürosuna yanaşan tüm günübirlik turist otobüslerinin istatistiklerini tutmaya başladık ve çok çarpıcı verilere ulaşmış olduk. Bu verilere göre geçtiğimiz yıl Bursa’ya sadece günübirlik olarak gelen yabancı turist otobüsü sayısının 4.000’in üzerinde olduğunu gözlemledik” dedi.

Bu iş kısa metrajlı değil

Bursa’da 2019 yılında gelen turistlerin ülkelere göre dağılımında Kuveyt, Suudi Arabistan, Çin, Malezya ve Endonezya’nın başı çektiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Özellikle Uzakdoğu pazarının kendine daha güçlü bir yer edinmeye başladığına şahit oluyoruz. En temel hedefimiz bu ziyaretçileri konaklamalı turistlere dönüştürmek. Turizmle ilgili bütün verileri hassasiyetle topluyoruz. Bizi en çok ziyaret eden ülkelerden en az ziyaret eden ülkelere, en fazla turist getiren acenteye kadar kayıt altına alarak potansiyel hedef kitlemizi belirliyoruz. Tabii turizm kısa metrajlı değil uzun soluklu bir iş. Bu veriler doğrultusunda, Bursa’mızın turizmde daha ileriye gidebilmesi ve kentimizin uluslararası platformda daha fazla tanınması ve tercih edilen bir destinasyon haline gelebilmesi için projeler üretiyoruz” diye konuştu.

Hanlar bölgesi bir maden

Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesinde olduğunu, İznik’in de bu listeye girmesi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “İznik, sadece Türkiye’ye değil bütün insanlığa kalmış evrensel bir mirastır. Uludağ’ın dört mevsim değerlendirilmesi noktasında, ciddi çalışmalarımız var. Turizm adaları oluşturacağız. Bunun en güzel noktası hanlar bölgesi. Hanlar bölgesi adeta etrafı kapatılmış değerli bir maden. Biz bu bölgeyi ortaya çıkaracağız. Bu konuyla ilgili koruma amaçlı imar planlarımız meclisten geçti. Kamulaştırmalara başladık. Kızılay ile anlaşma sağladık. Bu bölgedeki fiziki dönüşümü hep birlikte göreceğiz. Bu yıl içinde yıkımlara başlamayı planlıyoruz. Ancak şunu da söylemeliyim; orada satılan gıdalardan bazı iş ve işlemlere kadar bazı konular Bursa’nın ruhuna ve çarşıya da yakışmıyor. Birilerinin canı yanacak ama buralara da dokunmak zorundayız. Bursa’nın turizmden aldığı payın artması için maddi manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda gözümüzü budaktan sakınmayız” dedi.

Yeni pazar arayışları

Geçen süreçte dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen fuarlara katılarak adeta gövde gösterisi yaptıklarını ve geçen yıl 17 farklı fuarda Bursa’yı temsil ettiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Avrupa pazarı için çalışmalarımız devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sosyal medya fenomenleri aracılığıyla Bursa’mızı daha geniş kitlelerin tanımasına vesile oluyoruz. Güney Kore, Malezya, Endonezya gibi ülkelere yeni açılımlar sağlıyoruz. Özellikle Güney Kore destinasyonu için çalışıyoruz. Güney Kore 52 milyonluk bir ülke ve her yıl 31-32 milyon kişi bir haftalık tatilini yurtdışında değerlendiriyor. Bununla ilgili olarak, BEBKA ve TÜRSAB’ın da katılımlarıyla Güney Kore’de acenteler buluşması ve acentelere Bursa’nın tanıtılmasına yönelik sunumlar yaptık. THY’nin düzenlediği Dünya Golf Kupası’nda Bursa’nın tanıtımını gerçekleştirdik ve etkinliğin sponsorları arasında yer aldık. Seul Büyükelçiliğinin 29 Ekim resepsiyonuna bizzat ben de katıldım. Bursa’yı yabancı misyon temsilcilerine tanıtma imkanı bulduk. Güney Kore’nin ünlü sosyal medya fenomenlerini Bursa’da ağırladık. Güney Kore’nin en büyük 5 seyahat acentesini Seul’de ziyaret ettik, daha sonra ise Bursa’da ağırlayarak hem Bursa’nın kültürel ve turistik değerlerini tanıttık hem de Bursalı otel ve acentelerle tanıştırdık. Güney Kore’de bir tanıtım ajansıyla sözleşme imzalayarak Bursa’nın tanıtımı için planlı ve programlı çalışmalara başladık. Bahreyn ve Umman’da organize ettiğimiz acente buluşmaları ve ziyaretler de kısa vadede sonuç verdi ve geçtiğimiz ay Yenişehir havalimanına Bahreyn’den charter uçuşları başladı” diye konuştu.

Birlikte başaracağız

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BEBKA, Bursa Valiliği ve BTSO ortaklığında başlatılan Bursa Turizm Master Planı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, master planı ile Bursa’nın markalaşması anlamında çok önemli bir yol haritası ortaya çıkacağını açıkladı. Başkan Aktaş, “Şehir olarak tüm dinamiklerimiz ile bu plana sadık kalarak çalışmalarımızı planlarsak, inanıyorum ki her geçen yıl turizm pastasından daha fazla pay alabiliriz. Bunu hep birlikte başaracağız. Acente ve otellerimizin yer almadığı hiçbir fuar ve tanıtım etkinliklerine özellikle katılmamaları konusunda arkadaşlarıma talimat verdim. Biliyorum ki birlikte olursak yaptığımız çalışmaların o zaman bir anlamı olacak ve hedef kitlelere daha güçlü mesaj vermiş olacağız. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen EMİTT fuarında, destinasyonlar dalında en başarılı ekip çalışması dalında aldığımız ödül ise birlikte çalıştığımızda nasıl bir sonuç alacağımızın en güzel örneği oldu” dedi.

Tanıtım atağı

Tanıtım çalışmalarında dijital platformları da yoğun olarak kullandıklarını ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz yıl 9’u yurt dışı olmak üzere 27 sosyal medya fenomenini ağırladık. Bugünlerde ise Bursa’mızda 7 yabancı sosyal medya fenomeni paylaşımlar yapıyor. Bu çalışmalarımız devam edecek. Dünya artık dijital mecralarda ve biz buna kayıtsız kalamayız. Bunların dışında ayrıca bildiğiniz gibi açık hava reklamlarına başladık. İstanbul’daki bilboardlarda Bursa’ya davetler yaptık. Yakın zamanda İstanbul’a ilave olarak İzmir, Konya, Kocaeli, Eskişehir, Ankara, Gaziantep gibi şehirlerin billboardlarını da Bursa süsleyecek” diye konuştu.

Gastronomi festivali

Bursa’nın tarihi yapısının dışında, çok eski yıllardan beri süre gelen zengin bir yemek kültürüne de sahip olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Zira Bursa mutfağı saraylara yakınlığı ile ün salmıştır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde yıldızı parlamıştır. Günümüzde ise etkisini hâlâ sürdürmektedir. Balkanlar ve Kafkaslardan gelen göçlerle harmanlanmış bir kültür ve kültürler arası etkileşim bu mutfakta açık bir şekilde kendini hissettirmektedir. Biz zengin Bursa mutfağının UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almasını arzu ediyoruz. Gastronomi turizmi konusunda da yeni bir açılım sağlamak istiyoruz. Bu konuda paydaşlarımızla birlikte arkadaşlarımız gerekli altyapının oluşması için çalışmalarını yürütüyor. İnşallah Haziran ayında güzel bir gastronomi festivali gerçekleştireceğiz” dedi. Başkan Aktaş, gerek kur dalgalanmaları gerekse de çevresel gerginliklere rağmen 2019 yılında Bursa’ya gelen turist sayısında yüzde 8’lik bir artış olduğunu da sözlerine ekledi.