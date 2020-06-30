Bursa turizmini ‘yeşil’ hüviyeti ile harekete geçirecek

30 Haziran 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Son dönemde şehrin görselini, aktivitesini ve turizmde değerlerini öne çıkaracak hamlelere odaklanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, covid19 salgınıyla birlikte doğa, sağlık, inanç ve kültür turizmi çeşitlerinin dünyada önem kazanmasının ardından bu alanlardaki zenginliklerini dünyaya anlatmak için harekete geçti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sonrasında insanların kalabalık yerlerden ziyade daha sakin ve doğayla iç içe tatiller yapmayı isteyeceği, iç turizmin dış turizme tercih edileceği, sağlık, arınma ve yenilenmede farkındalık olacağı beklentisinden yola çıkarak yeni rota hazırlıklarına başladıklarını ifade etti. Bu nedenle Bursa’nın doğası, ormanları, dağları, şifalı suları, denizi, gölleri, akarsuları ve şelalelerinin vurgulandığı, doğa yürüyüşleri, ekolojik turizm, dinlenme, piknik, aile ile vakit geçirme gibi aktiviteler etrafında şekillenen günü birlik, 2 günlük ve 3 günlük rotalar hazırlandığını kaydeden Aktaş, “Rotaların tanıtımları basılı ve dijital ortamlar üzerinden yapılacak. Başta GÜMTOB ve TÜRSAB olmak üzere turizm paydaşlarının tamamının desteğini alarak, ‘Bursa’ya turist gönderen ilk 20 ülkenin en büyük acente ve tur operatörleri ile seyahat acenteleri birliklerine’ ülkemizin ve Bursa’nın covid19 ile başarılı mücadelesi hatırlatılacak. Bir yandan Bursa’nın kültürel ve turistik önemli değerleri barındıran şehir olduğu diğer yandan da sağlığı iyileştirecek doğal güzelliklere ve tesislere sahip bulunduğu belirtilecek” diye konuştu.

“Doğal değerlerimiz ile sağlıklı tatil sunabiliriz”

Yılın ilk çeyreğinde Bursa’nın yerli ve yabancı turist sayısında dördüncü sıraya yükselerek Muğla ve İzmir’i geride bıraktığını anımsatan TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker de, kentin mevcut değerleri ve ‘yeşil Bursa’ algısı ile pandemi süreci ve sonrasında da bu başarıyı korumayı hedeflediklerini söyledi. Eker, “Bursa bu dönemde özellikle iç turizmde en avantajlı şehirlerden biri. İstanbul, Ankara, İzmir’den kolay ulaşımla yerli turist çekebilecek konumda. Yeşil bir şehiriz, sağlıklı bir şehiriz. Dağımız, şelalelerimiz, tarihi bölgelerimiz, Unesco mirası değerlerimiz ile iç turizmi hareketlendireceğiz. Bungalov evler yeşilin içinde tatil yapma imkanı sunabiliyor. Kamp, karavan tatilleri için de Bursa’da mevcut altyapılar zaten var. Yeni yatırımlara veya oluşumlara gitmeden de sağlıklı bir şekilde tatil hizmeti sunmak için Bursa olarak hazırlıklıyız” dedi.

Eko turizm için kapasiteler artırılıyor

Bursa’nın en fazla göç veren dağ ilçelerinden Harmancık’ta gerçekleştirilen Eko Turizm Sosyal Tesisleri’nde bu yıl kapasite artışına gidildi. BEBKA’dan 2015 yılında sağlanan 1,5 milyon TL’lik hibe ile Harmancık Belediyesi tarafından yaptırılan 3,5 milyon TL bütçeli Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesinde 14 adet bungalov ev, 250 metrekare restoran, macera parkı, paintball, dağ bisikletleri, yürüyüş parkurları ve ATV gezi motorları aktivite alanları bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilave 3 milyon liralık bütçe ile aynı alana 3 adet 35 metrekarelik ve 3 adet 45 metrekarelik 2 katlı bungalov ahşap ev yatırımı gerçekleştirdi.

Günübirlikçiler için alternatif rotalar çiziliyor

Karacabey’in turizm potansiyeline vurgu yapan Karacabey Belediyesi, pandemi süreci sonrası vatandaşların değişen tatil alışkanlıklarını da dikkate alarak, ilçede günübirlik faaliyetlerin yapılabileceği alternatif rotalar için kolları sıvadı. İlçenin kırsal mahallelerinden Şahmelek’te ‘yeşil koridor’ adı verilen güzergâha dikkati çeken Başkan Özkan, bölgenin üzerinde açan dağ çiçekleri, ormanlık alanı, serin ve tertemiz havası ile yürüyüş yapacak olanların büyük keyif alacağı bir yer olduğunu belirterek, bölge ile ilgili çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Türkiye’nin en uzun sahili yaza hazırlandı

Öte yandan Türkiye’nin en uzun sahilini, de bünyesinde barındıran Bursa’da yerli tatilciler için sahil yenilemeleri de start aldı. 23 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun doğal plajı Karacabey Boğazı Plajında yeni normalleşme sürecinde hazırlıklar tamamlandı. Kentin çeşitli bölgelerindeki sahillerin de kış mevsiminde hasar gören kısımları yenilendi.

Hanlar Bölgesi rahatlatılarak tarih adasına dönüştürülecek

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalıkızık ve listeye aday olan İznik’in yanı sıra Gölyazı, Suuçtu Şelalesi, Küreklidere Şelalesi, Sadağı Kanyonu, Narlıdere Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Oylat Şelalesi, Sudüşen Şelalesi, Karacabey Longoz Ormanları doğa severlere kucak açarken, yine Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Hanlar Bölgesi ve Sultan Külliyeleri de tarihin izlerini taşıyor. Hanlar Bölgesi’nin cazibesini artırmak amacıyla yapılacak çevre düzenlemesi kapsamında ilk adım 31 Ağustos tarihine kadar atılacak. Bu bağlamda, bölgenin çevresindeki binaların yıkımı için yakın zamanda start verilerek, Hanlar Bölgesi tarih adasına dönüştürülecek.